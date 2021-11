Aquapolis Limoges - Championnats de France de natation : les clubs "demandaient à revenir dans la cathédrale"

Alors que l'Aquapolis de Limoges a été retenue pour l'organisation des championnats de France de natation d'avril prochain (du 5 au 10), les collectivités locales et la Fédération Française ont tenu une conférence de presse commune ce lundi après-midi au centre aquatique de Limoges Métropole. Après la franche réussite des championnats de France 2015, de nombreux clubs voulaient revenir.

Beaucoup ont aimé la cathédrale - président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine

Quand les collectivités ont candidaté cet été, les décideurs de la fédération n'ont pas hésité. "Beaucoup m'ont demandé, quand est-ce qu'on revient à Limoges ? Beaucoup ont aimé la cathédrale ! Excusez-moi mais c'est vrai que c'est un bassin de qualité dans un grand bâtiment, très joli et lumineux. Ils vont venir" explique Marc Debergues, président de la Ligue Nouvelle Aquitaine de natation.

Une nouvelle génération déjà tournée vers les JO de Paris

A l'entendre, la motivation des collectivités de droite comme de gauche pour organiser l'évènement a aussi beaucoup compté tout comme la dynamique des clubs de l'ancienne région Limousin. Des championnats de France qui auront un intérêt sportif majeur. Au delà des titres nationaux, les nageurs viendront chercher leur qualification pour les championnats du monde et d'Europe qui suivront. Avec une nouvelle génération déjà tournée vers les Jeux Olympiques 2024.

Comme si on mettait de l'argent dans l'économie locale - Sylvie Rozette

Côté financier, les collectivités devront payer 60 mille euros pour que le site soit retenu. Mais les retombées sont importantes. "Il y a les compétiteurs et les staffs qui se déploient autour ainsi que les clubs. Cela fait pas moins de mille personnes à loger et à nourrir chaque jour pendant une semaine. C'est extrêmement important. Quand on met de l'argent dans ces évènementiels sportifs, c'est comme si on mettait de l'argent dans l'économie locale, dans la restauration et l'hôtellerie" rappelle Sylvie Rozette, l'adjointe aux sports à la ville de Limoges.

Une bonne publicité en vue des Jeux Olympiques 2024

Sans oublier les retombées médiatiques. Au delà de la presse spécialisée, ces championnats de France seront retransmis chaque après-midi pendant 1h30 sur France 2 et sur une chaîne privée parmi celles qui auront répondu à l'appel d'offre. Une formidable publicité pour cet équipement candidat afin de recevoir des délégations juste avant les Jeux Olympiques de 2024. A ce sujet, plusieurs fédérations étrangères ce sont déjà renseignées et ont même visité le site, notamment la délégation canadienne.