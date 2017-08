Arc-sur-Tille s'apprête à accueillir nos champions de ski nautique

Les championnats de Ligue Bourgogne Franche Comté se tiendront les 26 & 27 août, sur le réputé plan d’eau d’Arc-sur-Tille. Le site avait déjà organisé en 2016 des Championnats de France et en 1998 des Championnats du Monde Juniors.

La saison de ski nautique 2017 bat son plein , La Ligue de Bourgogne Franche Comté a particulièrement brillé lors des Championnats de France 2017. Chez les filles, Mathilde GENELOT (-17 ans) est Vice Championne de France en Figures, 3ème en Saut et Combiné , Marie PAGET (-14 ans) se classe 3ème en Saut.

Du côté des garçons, Mathis NICOLAS (-14 ans) Hugo RANCE (-17ans) n’ont pas décroché de podium mais ont obtenu dans les 3 disciplines : slalom, figures et saut, des places honorables. Nicolas DUCROT (+45ans) est Vice Champion de France en slalom, ainsi que Arnaud POISSONNIER (+35ans) de l’Yonne qui se classe 3ème en Saut et Combiné, Il termine 5ème au Combiné aux Championnats d’Europe Vétérans à ROME.

Tous ces athlètes se retrouveront parmi les participants des Championnats de Ligue Bourgogne Franche Comté qui se tiendront les 26 & 27 août, sur le réputé plan d’eau d’ARC sur TILLE, organisateur en 2016 des Championnats de France et en 1998 des Championnats du Monde Juniors. Cette compétition est également ouverte aux autres pays et régions et environ une quarantaine de compétiteurs s’affronteront, en Slalom, Figures et Saut, avec la participation de Champions de France et d’Europe.

La Finale Nationale des « Petits Princes de l’Eau », organisée par la Fédération, se déroulera en même temps, sur le 2ème plan d’eau. Il s’agit d’une épreuve réservée aux Espoirs, enfants de moins de 10 ans, venant de toute la France, qui n’ont jamais participé à une compétition, 9 des sélectionnés font partie de notre Ligue, dont 3 de Clubs de la Région Dijonnaise.

Le Parrain National de cette manifestation : Enzo VIGEZZI de VOUGLANS sera présent pour encourager les enfants, il est Vice Champion du Monde 2017 en Slalom dans la catégorie moins de 21 ans.