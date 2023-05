Argentat : 300 concurrents au départ de la Dordogne Intégrale 360, la plus longue course à la pagaie d'Europe

360 kilomètres à la pagaie. C'est la plus longue course du genre en Europe. Les concurrents de la Dordogne Intégrale s'élancent ce vendredi matin d'Argentat. Direction Bordeaux. L'épreuve créée par le club de canoé kayak d'Argentat, existe en format court, 130 kilomètres jusqu'à Castelnaud-la-Chapelle en Dordogne, depuis 2006. Mais le club a décidé en 2019 de la rallonger une fois tous les 4 ans. Après un premier test cette année-là jusqu'à Blaye, 350 kilomètres, cette fois c'est jusqu'au centre de Bordeaux que les concurrents doivent aller, 360 kilomètres donc.

Une aventure qui attire de toute l'Europe

Un défi relevé par tout de même 300 concurrents venus de 12 pays. Un équipage féminin de kayak biplace est même venu d'Estonie souligne Philippe Marchegay, le président du CK Argentat. "On ne les connaît pas particulièrement mais il semble qu'elles soient dans les meilleures mondiales". La moitié des concurrents sont des habitués de la course version courte. Ludovic, un Isérois, a lui déjà fait la longue en 2019. Par goût de l'aventure. "On n'est pas sûr d'arriver au bout. Parce que des distances pareilles, le moindre problème, on se retrouve coincé, on est obligé d'abandonner".

La distance fait tout de même un peu peur

C'est aussi ce défi de la distance qu'ont voulu relever Cédric et Gérald de Lyon même si ce ne sont pas des spécialistes. "On fait de la longue distance en vélo ou dans d'autres sports mais jamais en kayak" souligne Cédric. "On va déjà découvrir la Dordogne et travailler le mental" ajoute-t-il. La distance même en équipe fait d'ailleurs un peu peur à certains concurrents comme l'avoue Érica venue avec deux amis de Saint-Malo. Ensemble ils ont couru au plus long l'an dernier dans le Tarn : 70 km. "On l'a fait une journée. On peut le faire 2 ou 3 jours" dit elle en riant.

4 jours maxi

C'est la particularité de la Dordogne Intégrale grande distance. On peut la faire à son rythme. L'épreuve classique doit être bouclée en une journée. Mais les concurrents ont cette fois 4 jours pour faire les 360 kilomètres. Les meilleurs je pense arriveront samedi soir" estime Philippe Marchegay. Même si les surprises ne sont pas à exclure. Car avant d'arriver à Bordeaux les coureurs devront affronter dès les environs de Libourne la marée qu'ils devront prendre soit dans le sens descendant soit dans le sens montant selon qu'ils sont encore sur la Dordogne ou qu'ils ont atteint la Garonne. "Ça rajoute un aspect un peu tactique. Il va falloir gérer ça aussi."