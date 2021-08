Arnaud Tsamère, Claudio Capéo, Julien Fébreau : en piste et conquis par le circuit des 24 Heures du Mans

La Fun Cup fait partie cette année des courses support aux 24 Heures du Mans. Une course de Coccinelles avec, parmi les pilotes, certaines personnalités de la culture ou de la télévision. Des vedettes ravies et émues après leurs premiers tours d’essais sur ce circuit qui les faisait rêver.

L’humoriste Arnaud Tsamère sourit en énumérant ses récentes découvertes des monuments du sport automobile : “Spa-Francorchamps et maintenant Le Mans”. Sa passion transpire à chaque phrase. Avec une pointe d’euphorie. “Mon premier passage dans les Hunaudières avec le paysage qui défilait, j’ai poussé un cri de joie que je n’ai pas pu retenir. C’est fou de vivre ça !”. Son coéquipier Julien Fébreau confirme l’extase entendue à la radio : “Il a poussé un hurlement primaire” rigole le commentateur des Grands Prix de Formule 1 sur Canal +. Tous deux vivent une journée qui les marquera à vie : un premier roulage sur les 13,626 km du circuit des 24 Heures du Mans, dans le cadre des essais libres de la Fun Cup, série regroupant des Coccinelles vitaminées avec un potentiel vitesse de 200 km/h.

J’ai serré les fesses ! - Claudio Capéo

Tous ces pilotes venus de différents univers sont des habitués des circuits. Mais leur connaissance de ce tracé était limitée aux vues du bord de piste. “Si on n’est pas pilote professionnel, on n’a quasiment jamais accès à ce circuit. Donc là, poser ses roues, se rendre compte du moment qu’on est en train de vivre, c’est exceptionnel” décrit Julien Fébreau, plutôt rompu au rallycross. “Les Hunaudières, Indianapolis, Arnage. Je me suis répété plusieurs fois “ai conscience de ce que tu es en train de vivre ! Rouler ici c’est un privilège”.

Julien Fébreau, commentateur des Grands Prix et l'humoriste Arnaud Tsamère, coéquipiers en Fun Cup © Radio France - Didier Charpin

Quelques mètres plus loin, dans ce paddock champêtre installé à Maison Blanche, Claudio Capéo descend de sa voiture. Un peu comme s’il descendait d’un manège à sensations. “Le premier tour on serre les fesses, on essaie de suivre les copains, c’est pas évident ! Mais quel bonheur, ici c’est vraiment mythique de chez mythique !”. Ce circuit le rapproche de sa passion pour le sport automobile. "Grâce à la musique on connait du monde et ça me permet d’être ici. C’est le kiff quoi !” savoure le chanteur.

Le rêve d’une participation aux 24 Heures

Cette Fun Cup est une course d’endurance. Les pilotes se relaieront pendant 5 heures ce vendredi. Cette immersion dans la magie du Mans donne-t-elle l’envie de participer un jour au mythique double tour d’horloge ? “Un rêve oui. Un objectif, un peu” glisse Arnaud Tsamère. “Avec Julien Fébreau on a lancé comme ça un #objectifLeMans2024. On en sourit mais c’est pour dire que oui on a ça en tête, oui on aimerait le faire”. Mais le chemin entre l’intention et la réalisation est long. Il faut notamment se construire une expérience de l’Endurance dans les séries reconnues par l’ACO. Passeport indispensable pour obtenir l’une des 62 places disponibles aux 24 Heures du Mans. En attendant, les “baptisés du grand circuit” vont savourer leur expérience jusqu’à vendredi soir. Avant de redevenir des spectateurs passionnés ce week-end.