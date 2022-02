Athétisme : Jean-Piere Watelle, le magicien de Liévin

Jean-Pierre Watelle, qui est aussi directeur de la Ligue d'Athlétisme des Hauts de France, nous a reçu à l'Arena au début du mois de février. Malgré un planning surchargé, il nous a consacré une demi-heure pour nous parler de ce rendez-vous incontournable dans son agenda.

Tombé très tôt dans la marmite

Entre Jean-Pierre Watelle et Liévin, on peut parler d'un coup de foudre : "La première fois où j'ai découvert Liévin, j’étais jeune, j’étais venu avec mon père. C’est un grand souvenir. je me souviens de Bubka qui franchi 6m14. Aujourd’hui sans aucun doute, c’est l’évènement que je préfère organiser. Liévin fait parti de moi, c’est clair."

Rester numéro 1

Pour le patron du Meeting, pas question d'abandonner le trône à la concurrence : "Annoncer que Liévin est le 1er meeting indoor au monde ce n'est pas juste de la communication, c’est simple, c’est mathématique. Il y a des classements réalisés en fonction des 36 meilleures performances du meeting en prenant en compte les 3 meilleures résultats par épreuves. C’est ce total qui fait le classement. Pendant le meeting on tient les comptes. A la fin des épreuves je sais où on en est. On était numéro 1 en 2020 et en 2021. Mais la concurrence est rude."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liévin, un petit Bollaert

Les performances ne sont pas le seul élément pour faire de Liévin une référence mondiale. Le public aura encore un rôle central : "Le public c'est l'âme de ce meeting, une salle pleine avec 5000 personnes. C'est un petit Bollaert. Avoir la salle pleine, c'est 50% de la réussite du meeting. Les athlètes le disent tous, l'ambiance est fantastique. C'est un public d'avertis qui connaît la notion de performance."

La belle histoire Ingebrigtsen

Bien sûr, ces années passées à organiser ce meeting ont permis à Jean-Pierre Watelle de faire de belle rencontre. Il n'a pas oublié les premiers pas à Liévin du jeune norvégien Jakob Ingebritsen champion olympique à Tokyo du 1500 mètres : "Je l'ai invité quand il était junior, il n'avait pas les résultats pour avoir une place au meeting. J'avais eu une demande de son père. J'avais 6 ou 7 athlètes bien plus forts que lui mais 48 heures avant j'ai offert cette place à ce garçon que je ne connaissais pas. Finalement Il court et bat le record d'Europe. Il avait été fasciné par l'ambiance de Liévin."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Liévin en chiffres