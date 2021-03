Athlé - Euro indoor : Alice Finot en finale du 3000m

Alice Finot n'a pas manqué ses débuts en bleu. A 30 ans, la spécialiste du steeple a puisé dans ses réserves pour aller arracher sa place en finale.

Son chrono de 8'57''28, le deuxième de sa carrière, lui permet d'être la quatrième et dernière qualifiée au temps.

"Je suis restée en fin de peloton pour trouver mon rythme, a confié la sociétaire du Bordeaux Athlé au site athle.fr. Quand j’ai vu que les filles se décollaient un peu, j’ai essayé de me replacer. Mais je n’étais pas assez dans leur roue pour me faire aspirer et je prends un petit écart, que je rattrape grâce à mon finish dans les derniers tours. Je n’ai pas de regrets, j’ai tout donné."

Ce vendredi soir (21h), la récente championne de France donnera encore tout, en espérant avoir récupéré de ses efforts, pour rester plus longtemps dans la roue des meilleures.

"Les grosses locomotives ne sont pas là, et entre communs des mortels, chacun peut se battre pour une médaille, explique Alice Finot. Je vais me battre pour ça."

Ce vendredi marquera également l'entrée en lice du triple sauteur de Bordeaux Athlé Melvin Raffin et du Girondin Pierre-Ambroise Bosse sur les séries du 800m.