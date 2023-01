Athlète et salarié de la SNCF, Nicolas Lejeune peut viser son objectif : les JO de paris 2024

C'est un sport qui est très peu médiatisé, c'est assez compliqué d'en vivre. C'est pour ça que je suis entré à la SNCF pour conscilier la vie sportive et la vie professionnelle.

Le dispositif nous permet d'avoir du temps dédié à mon sport.

Je suis au pole de Bordeaux et je m'entraine avec la fédération.

C'est bien de tirer mais quand on a pas de salaire qui tombe à la fin du mois c'est très compliqué. C'est vraiment ça qui va nous permettre avec le dispositif de concilier les deux. Parce qu'au bout d'un moment il faut aller travailler, gagner de l'argent pour vivre. Sans ce dispositif là ça serait vraiment très compliqué.

Le skeet ça coute très cher. Pour une série de 25 tirs, c'est environ 12€ entre les plateaux, les cartouches. Et j'en tire environ 50.000 à l'année donc le calcul est vite fait.

Plus on tire, meilleur on est. Quand je vivais en région parisienne, je ne pouvais m'entrainer que le week-end, je faisais deux heures de troute. C'était très compliqué de m'entrainer. Là via le pole, ca m'a permis d'évoluer, de tirer plus et donc le niveau monte tout de suite.

il y a des qualifications, des quotas mis en place lors des prochaines compétitions. C'est un ticket qui permet de participer aux Jeux Olympiques. Mais si moi je gagne un ticket pour aller aux JO, donc un qutoa, ça sera pour la France et pas pour moi. Ensuite c'est la fédération qui décide si oui ou non j'y vais.

Votre dicipline, c'est le skeet olympique. Le tir sur des plateaux d'argiles en mouvement. Quand on pratique un sport confidentiel comme celui là, c'est difficile de s'organiser, d'en vivre ?

Ca coute cher le skeet ?

Il y a quoi comme solution ? Pour se faire voir, connaitre ?

==== LA SNCF ====

C'est une bonne solution d'tere recruté à la SNCF ?

Vous avez un planning aménagé ? On va quand meme vous voir dans les trains ?

==== SES OBJECTIFS SPORTIFS ====

L'objectif, c'est paris 2024 ?