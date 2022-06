Gabriel Tual sur 800m, Arthur Prevost sur le décathlon et Anais Bourgoin sur 1500m ont décroché une médaille d'argent ce samedi à Caen. Le triple sauteur Melvin Raffin s'adjuge le bronze.

Athlétisme - championnats de France Elite : Tual, Prevost et Bourgoin en argent

Gabriel Tual (à droite) avec Benjamin Robert et Pierre-Ambroise Bosse.

C'était la course la plus attendue du weekend et elle n'a pas déçu. Au terme d'un 800m royal, le favori toulousain Benjamin Robert a décroché son 3ème titre consécutif. Son finish lui a permis de devancer le coureur de l'US Talence Gabriel Tual tandis que le Gujanais licencié à Lille, Pierre-Ambroise Bosse, devait s'arracher pour conserver sa troisième place.

Le trio qui a participé aux JO de Tokyo devrait se tirer la bourre dans trois semaines à Eugene (Oregon), théâtre des championnats du monde où la France aura des arguments sur le double tour de piste.

De l'argent aussi pour Arthur Prevost sur le décathlon. En tête à l'issue de la première journée, il n'a pu éviter le retour de Baptiste Thiery, auteur notamment d'un saut à 5m50 à la perche. Licencié à l'US Talence, Prevost a amélioré son record personnel avec 7774 points.

L'US Talence qui a bien cru récolter un titre sous les pointes d'Anais Bourgoin sur 1500m. Mais la Girondine a été battue pour deux petits centièmes par Charlotte Mouchet (CA Montreuil).

Enfin sur le concours de triple saut, Melvin Raffin (Stade Bordelais) a réalisé 16m94, sa meilleure performance de la saison, ce qui lui permet de s'offrir une médaille de bronze.