Athlétisme : Lemaitre décroche son septième titre de champion de France du 60 m en salle à Bordeaux

Christophe Lemaitre a largement dominé la finale du 60 m des Championnats de France en salle d'athlétisme, ce samedi au stadium de Bordeaux-Lac.Côté Girondin, le Bordelais Paul Renaudie se qualifie pour la finale du 800 m, à suivre ce dimanche.

Et de sept : Lemaitre était le patron au stadium de Bordeaux-Lac. Ce samedi, pour cette première journée des Championnats de France en salle d'athlétisme, il a survolé les 60 m en 6 sec 60/100e. Le sprinteur se sent bien : "Conserver le titre, c'était la chose la plus importante pour moi. L'objectif, ce sont les Mondiaux, en août prochain, et monter sur le podium" a déclaré Lemaitre, qui ne participera pas aux Championnats d'Europe indoor, du 3 au 5 mars à Belgrade.

Christophe Lemaitre champion de France Elite du 60 m en 6''60 "Je me sens bien, j'ai fait une belle performance" #Bordeaux #CFAthlé pic.twitter.com/kInMAhtMia — France Bleu Gironde (@Bleu_Gironde) February 18, 2017

Belgrade, c'est pourtant l'objectif premier de Kévin Mayer, qui a réalisé, lors de l'épreuve du saut en hauteur de l'heptathlon, la meilleure performance avec un bond à 2,06 m. Le décathlonien est pour l'instant loin dans le classement général (15ème), mais la compétition se poursuit pour lui ce dimanche : "Je ne suis pas là pour gagner, l'objectif c'est la qualification pour Belgrade" a réagi le vice champion olympique.

Kévin Mayer réalise le meilleur saut en hauteur de l'heptathlon pour ces Championnats de France © Maxppp -

Les Girondins attendus sur le podium

Côté girondin, le Bordelais Paul Renaudie a terminé premier de sa série du 800 m. Il se qualifie donc pour la finale ce dimanche et peut espérer un billet pour les Championnats d'Europe.

Ce dimanche, deux épreuves attireront particulièrement l'attention. D'abord le concours de la perche masculine où en l'absence de Renaud Lavillenie, les candidats au titre ne veulent pas laisser passer l'occasion. C'est le cas du Cestadais Kevin Menaldo. Déjà sacré en 2014 à Bordeaux alors que le recordman du monde était blessé, il espère voir l'histoire se répéter. Le perchiste a gagné en maturité et sort d'une préparation hivernale qui l'a remis dans le coupa près une sombre année 2016. Au delà d'une médaille, il vise aussi les minimas pour Belgrade où il estime le podium européen jouable.

Un 60m haies de feu

Autre moment fort, le 60m haies qui verra s'affronter Pascal Martinot-Lagarde et Garfield Darien qui se tiennent cet hiver en deux petits centièmes. La finale s'annonce explosive et elle prendrait une dimension supplémentaire si Ladji Doucouré s'y invitait. Le champion du monde 2005 du 110m haies l'a annoncé. Bordeaux sera son dernier rendez-vous et le petit monde de l'athlétisme français, le président de la fédération André Giraud en tête, devrait fêter ça.

Ladji Doucouré a choisi Bordeaux pour tirer sa révérence. © Maxppp - MaxPPP

André Giraud : "Besoin de garçons de cette trempe là pour passer le témoin" Partager le son sur : Copier

Côté girondin, on suivra également la jeune sprinteuse de Talence Maroussia Paré. Stella Akakpo ayant décidé de se consacrer au 60m, c'est elle qui s'alignera ce dimanche midi au départ des séries avec le meilleur chrono et un surcroît de pression sur les épaules.

Enfin, le 5000m marche vaudra le coup d'oeil. Yohann Diniz, triple champion d'Europe, sera au départ, huit ans après son dernier titre national en salle. Une locomotive de luxe pour la jeune génération.