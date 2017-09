Athlétisme : Chris Cardon fait souffler le vent de Belgique sur le marathon du Médoc

PDG d'un laboratoire pharmaceutique et vétérinaire et propriétaire de deux chateaux dans le vignoble médocain, il sera ce samedi au départ pour la douzième fois d'affilée. Et proposera sur son domaine quelques produits de sa terre natale.

Il l'a découvert comme coureur en 2006 et, depuis, n'a pas loupé une seule édition. Chris Cardon aime tellement l'endroit qu'il achète trois ans plus tard le chateau Bellevue à Pauillac, puis le Chateau La Haye à Saint-Estèphe qu'il ouvre volontiers aux marathoniens. On y déguste le produit de sa vigne bien sûr, mais pas seulement.

Le Château La Haye se met sur son 31 le jour du marathon. - ©Steve Laurens

"On pourra déguster une bonne bière belge, explique-t-il, et il y aura aussi des Speculoos (ndlr : biscuit traditionnel). Par le passé il y a eu des gaufres liégeoises et une année, au 25ème kilomètres, on a proposé des frites. C'est très bien passé".

A quand un marathon des brasseries en Belgique ?

Très occupé par son laboratoire international (Animalcare) coté en bourse à Londres, Chris Cardon partage son temps entre Bruges, dans les Flandres, et le Médoc. Et, dans un emploi du temps bien chargé, classe la journée du marathon comme l'une des meilleures de son année.

Un point de ravitaillement à ne pas manquer. - ©Steve Laurens

"J'ai eu équipe fantastique, des gens qui font ça avec tout leur cœur. C'est ça qui me permet d'offrir un bon accueil aux coureurs, qui me fait courir et sourire à la fin de la journée. Une journée inoubliable".

Chris Cardon a même eu l'idée de rapatrier le concept chez lui et d'organiser un marathon des brasseries. Le projet n'a pas pu voir le jour mais reste dans un coin de sa tête.