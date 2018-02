Metz, France

Christophe Lemaitre revient à l’Anneau, la salle d’athlétisme de Metz, pour la 10ème édition du meeting Athlélor. Il sera au départ du 60m et du 200m. Au total, 250 athlètes doivent répondre présents avec quelques grands noms de l’athlétisme mondial. Il y aura notamment Kim Collins, champion du monde sur 100m en 2003, Luvo Manyonga, champion du monde en 2017 et vice-champion olympique en 2016 à Rio au saut en longueur, ou encore Marie-Josée Ta Lou, vice-championne du monde sur 100m et 200m. Côté français, en plus de Christophe Lemaitre, on retrouvera aussi Floria Guei, championne d’Europe en salle sur 400m et Yoann Kowal, champion d’Europe sur 3000m steeple en 2014.

Premier meeting indoor de France

Les athlètes internationaux apprécient le meeting Athlélor pour les installations de l’Anneau, l’accueil qu’on leur réserve et parce que c’est souvent le lieu où ils peuvent réaliser de belles performances pour les sélections internationales d’hiver. "Ce meeting m'a toujours réussi, notamment sur 200m où j'ai toujours battu mon record personnel. C'est une très belle piste de 200m, sur 60m c'est une piste très rapide aussi. Il y a un bon public avec une bonne concurrence donc il y a vraiment tous les ingrédients pour que les athlètes fassent de bonnes performances. Moi, j'en fais toujours ici donc c'est pour cela que je reviens" dit Christophe Lemaitre.

Christophe Lemaitre au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Copier

L’une des particularités de ce meeting c’est le mélange des athlètes de haut-niveau avec les athlètes locaux. Pour la messine et championne de France du 100m haie Pauline Lett, ce sera aussi l'heure de la reprise. "C’est sûr que ça aurait été plus simple de recommencer par une petite compétition départementale ou de la ligue au lieu de commencer directement par le meeting Athlélor. Là, c'est beaucoup plus compliqué à gérer en terme de stress mais après c'est des opportunités qu'on ne peut pas manquer. C'est à ce moment-là qu'on progresse, c'est à ce moment-là qu'on peut sortir des chronos" dit Pauline Lett.

Augustin Bey, un autre messin sera présent au saut en longueur et tentera de battre son record face au champion du monde de la discipline, le sud-africain Luvo Manyonga. "Aucune pression, c'est vraiment comme un jeu pour moi. Je trouve cela vraiment extraordinaire et je vais profiter et m'éclater à fond" dit Augustin Bey.

Des athlètes du top 10 mondial pour chaque épreuve

"L'autre particularité de ce meeting c'est que des temps forts il y en a tout le temps. Vu le niveau, je pense que de 15h à 18h il n'y aura pas beaucoup de répit puisque nous avons pour chaque épreuve des athlètes du top 10 mondial, ce qui se fait de mieux au monde. Donc j'ai du mal à vous dire quels seront les temps forts même si j'ai ma petite idée avec le concours du saut en longueur et la présence du champion du monde de la discipline. Il y a de fortes chances pour que ce soit la grande attraction de l'après-midi mais on aura des performances et du très haut niveau dans toutes les disciplines" précise Dominique Abisse, le directeur du meeting.

Dominique Abisse au micro France Bleu de Vianney Smiarowski Copier

Les organisateurs et la centaine de bénévoles attendent environ 2000 spectateurs. Ouverture des portes à 15h et jusqu’à 18h à l’Anneau, hall d’athlétisme de Metz.