Athlétisme : Christophe Lemaitre forfait pour les mondiaux de relais au Japon

Rien de très inquiétant mais suffisamment gênant pour déclarer forfait. Christophe Lemaitre ne participera pas finalement aux mondiaux de relais prévus ce week-end à Yokohama au Japon. Le sprinter d'Aix-les-Bains, qui a déjà dû renoncer à la saison indoor, est légèrement touché au genou et va rentrer prématurément en Savoie.

Mesure de précaution

Joint au Japon par France Bleu Pays de Savoie, son entraîneur Thierry Tribondeau confirme qu'il n'y a pas à ce stade d'inquiétudes pour la suite de la saison, "on applique la politique du risque zéro en vue des mondiaux de Doha et des JO de Tokyo, donc on rentre. Ce n'est pas grave, on a travaillé progressivement et allons enchaîner sereins le travail à la maison".

En stage avec l'équipe de France à Kobe, où les Bleus établiront leur camp de base avant les JO de 2020, le médaillé de bronze olympique à Rio sur 200m devait participer samedi et dimanche au 4x200m. Un bilan sera fait à son retour en France pour décider de sa participation aux interclubs le 19 mai.