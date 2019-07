Athlétisme : embarras fédéral autour du directeur du service médical, un proche d'Ophélie Claude-Boxberger

Montbéliard, France

A moins de trois mois des Mondiaux de Doha (27 septembre-6 octobre), et à quelques semaines des Championnats de France de Saint-Etienne (26-28 juillet), la Fédération française d'athlétisme (FFA) se trouve embêtée par une initiative du directeur de son service médical, le Dr Jean-Michel Serra.

Les faits remontent à octobre 2018

En octobre 2018, le Dr Serra a contacté, sans en informer sa hiérarchie, l'AFLD à propos d'une athlète de l'équipe de France, la fondeuse montbéliardaise Ophélie Claude-Boxberger, a appris ce lundi l'AFP de sources concordantes, confirmant une information révélée par l'Est Républicain et par le site spécialisé Spé 15.

Des informations sur les contrôles subis

Le Dr Serra interrogeait l'AFLD sur le nombre de contrôles subis par la jeune femme et alertait l'agence sur l'état de santé fragile de l'athlète à ce moment là. Pour avoir pris contact avec l'AFLD sans en informer sa hiérarchie, la FFA a décidé de lui infliger un blâme, mais la procédure disciplinaire n'est pas encore arrivée à son terme et la sanction pourrait s'avérer plus lourde, a appris l'AFP de source proche du dossier.

Relation privilégiée avec l'athlète

Autre problème de l'initiative du Dr Serra : la relation privilégiée qui lie le médecin et l'athlète. "Je ne suis pas en couple avec Jean-Michel, il est marié. Mais nous sommes très très proches", a déclaré Ophélie Claude-Boxberger au site Spé 15.

"Ma démarche concernait Ophélie Claude-Boxberger, mais aurait été la même avec n'importe quel autre athlète de l'équipe de France", a expliqué dans l'Est Républicain le Dr Serra qui, contacté par l'AFP, n'a pas souhaité s'exprimer. La direction générale de la FFA n'a pas souhaité réagir.