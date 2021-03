Athlétisme en salle : Valentin Lavillenie vice-champion d'Europe derrière Armand Duplantis !

Si le titre semblait déjà décerné au Suédois Duplantis après le forfait sur blessure de Renaud Lavillenie, Valentin avait une carte à jouer dans la course à la médaille. Valentin a été exact au rendez-vous en décrochant son premier grand podium européen, ce dimanche. Émouvant.

Un Lavillenie en cache un autre. Après la déception liée au forfait de Renaud Lavillenie, de retour au plus haut niveau mais freiné par une vive douleur au mollet, la voie royale était ouverte pour le sacre attendu du jeune recordman du monde suédois Armand Duplantis. Mais la perche clermontoise a plus d'un tour dans son sac et le cadet des Lavillenie, Valentin, n'a pas manqué l'occasion de monter sur le podium des championnats d'Europe en salle disputés à Torun en Pologne.

Après avoir connu de nombreuses galères physiques, Valentin a été exact au rendez-vous en franchissant 5m80, record personnel en salle égalé. Une barre qui suffit largement à son bonheur. Après avoir effacé 6m05, Duplantis s'est attaqué au record du monde mais a échoué à 6m19.

L'émotion de cette médaille d'argent a submergé le clan Lavillenie et les deux frangins se sont tombés dans les bras pour une magnifique accolade. Renaud n'ayant pas pu retenir des larmes pour son frère cadet. A 29 ans, Valentin décroche son premier grand podium international.