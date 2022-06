Athlétisme : fin de saison pour Christophe Lemaitre, qui se sépare de son entraîneur

Le sprinteur Christophe Lemaitre, miné par les blessures depuis plusieurs années, a décidé de mettre déjà un terme à sa saison 2022 et de se séparer de son entraîneur Thierry Tribondeau, a-t-il annoncé mercredi. "Je fais une saison blanche. Ma condition physique ne me permet pas de disputer des compétitions, les blessures se répètent, je ne suis pas en état. Je préfère me -retaper- cet été pour attaquer dans de meilleures conditions la préparation de l'année prochaine", a-t-il dit à l'AFP.

Blessure à l'adducteur

L'athlète de 32 ans n'a pas bouclé une seule course au printemps après un hiver déjà peu probant en salle, et n'était donc pas qualifié pour les Championnats de France, programmés de vendredi à dimanche à Caen (Calvados). Dernière blessure en date : une élongation à l'adducteur droit à Genève le 11 juin.

Le Savoyard, qui entend continuer au moins jusqu'aux Jeux olympiques de Paris en 2024, a décidé de se séparer de son entraîneur de longue date à Aix-les-Bains Thierry Tribondeau."Cette blessure a été le déclencheur. Je suis dans une spirale de mauvaises saisons. Malgré les efforts de Thierry nous n'avons pas réussi à en sortir. Sa vision des choses ne correspond peut-être plus à mes besoins et mes problématiques actuelles", a ajouté Lemaitre.

S'entraîner ailleurs qu'en Savoie ?

Le jeune papa va explorer plusieurs pistes pour savoir où il s'entraînera la saison prochaine, peut-être en étant basé ailleurs qu'en Savoie pour la première fois de sa carrière. A la recherche de ses sensations passées, Christophe Lemaitre n'a pas réussi une saison de niveau international depuis 2018. Sa dernière médaille en grand championnat, le bronze olympique du 200 m en 2016 à Rio, avait achevé de construire le plus beau palmarès du sprint masculin français.

