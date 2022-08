Athlétisme : jour de finale européenne à Munich pour les Rennais Shana Grebo et Victor Coroller

Ce vendredi, les deux Rennais Victor Coroller et Shana Grebo disputeront une finale européenne à Munich, respectivement sur le 400m haies et sur le 200m. Ce sera pour l'un et l'autre la première finale continentale en carrière.