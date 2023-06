Athlétisme : l'ASPTT de Grenoble inaugure ses nouveaux équipements

Six mois après être sortie de terre, l'ASPTT de Grenoble, qui a quitté Meylan pour s'installer à Montbonnot-Saint-Martin et qui accueille notamment la section de l'Entente athlétisme Grenoble 38, a inauguré ce mercredi son stade et ses nouveaux équipements.

Pour l'occasion, de nombreux sportifs ont passé la journée sur place et plusieurs concours de saut à la perche, saut en longueur et lancer de poids ont été organisés.

ⓘ Publicité

"On est dans de très bonnes conditions d'entraînement

Philippe Collet, ancien champion de saut à la perche et président de l’ASPTT Grenoble, assure qu'il y a un immense écart entre l'ancien site de Meylan et celui-ci : "On passe d'un gymnase de 40 mètres de long à une halle de 72 mètres de long et on peut faire du sprint en sécurité l'hiver. Sur la piste extérieure, la piste qu'on avait été complètement détériorée, elle avait des trous partout. Là on a un revêtement complètement neuf, on a une ligne droite de 6 couloirs qui fait 130 mètres, on a des aires de saut avec deux sautoirs à la perche en parallèle. On est dans de très bonne conditions d'entraînement".

La halle intérieure a entièrement été refaite. © Radio France - Louise Buyens

Le site flambant neuf change tout pour les sportifs qui s'entraînent. Matthieu, perchiste de 16 ans, voit la différence : "Que ce soit au niveau du rebond ou des sensations, c'est beaucoup plus plaisant ici. On prend plus de plaisir à courir, c'est beau, c'est neuf donc on a envie de se donner au max".

Cela tombe bien parce que c'est ici que les athlètes de haut niveau préparent les compétitions. Pierre Vlèque, 20 ans, est 3e de la catégorie Espoirs en décathlon, "je m'entraîne beaucoup plus souvent que l'année dernière, je suis passé de 5 à 8 entraînement par semaine", glisse-t-il. Il s'est moins blessé et il remarque que ses performances se sont nettement améliorées.

Le confort a tout de même un prix : les travaux ont coûté deux millions d'euros, à la fois pour les équipements d'athlétisme intérieurs et extérieurs, le terrain de basket et celui de football.