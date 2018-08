Bordeaux, France

Elle fait partie d'une génération qui a été sélectionnée aux Championnats d'Europe de Berlin pour apprendre, et progresser, en vue des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Née le 23 septembre 1998, la Bordelaise Solène Ndama était même la benjamine de l'équipe de France. Mais, à 19 ans, elle a montré cette semaine qu'en plus de l'avenir, elle pouvait incarner le présent.

Un record descendu d'un quart de seconde en deux jours

Tout a commencé mercredi, en séries du 100m haies. Avec un record à 13''01, la Bordelaise n'est pas la favorite. Il faut dire qu'elle ne s'entraîne pas exclusivement sur les haies. Sa spécialité c'est l’heptathlon, les épreuves combinées. Et, avant d'être sûre de participer aux championnats d'Europe, Solène Ndama était plutôt dans une session intensive javelot. Mais, mercredi, donc, au départ de sa série, elle va survoler les 10 haies de sa série et surpasser ses concurrentes. Course remportée largement, en 12"88. Record personnel explosé, et meilleur temps de toutes les séries.

Her first time under the 13 second-barrier!



Reigning European U20 champion Solene Ndama, 19, led the 100m hurdles heats this morning with a lifetime best of 12.88.#EC2018pic.twitter.com/yy2Qo4kGhH — European Athletics (@EuroAthletics) August 8, 2018

Après sa course, Ndama ne réalise pas. Et au micro de France 2, lorsqu'on lui demande si elle est capable de descendre plus bas, elle répond "je ne sais pas". Il ne faudra pas longtemps pour le vérifier.

Le lendemain, jeudi, 19h25, Solène Ndama est en demie finale. Et boum ! Encore un dixième de seconde raboté à son record. Deuxième de sa course avec une impression déconcertante de facilité. 12"77, la voilà en finale avec le troisième temps.

Solène Ndama a encore impressionné sur le 100 mètres haies et se qualifie pour la finale avec, à la clé, un nouveau record personnel ! #EC2018#Berlin2018#TheMomentpic.twitter.com/gaor22IQaI — France tv sport (@francetvsport) August 9, 2018

La voilà en finale, où elle dit avoir "super peur". Au couloir 4, comme une grande, comme une favorite. Mais, là, face à la pression, et des cadences de foulées qu'elle n'a pas répété à l'entraînement, elle craque un peu. Malgré un bon départ, elle tape une haie, puis, deux, et, déséquilibrée, est obligée d'attraper la suivante pour ne pas tomber, ce qui est synonyme de disqualification. Sans regret.

Choix en 2020 entre les haies et l’heptathlon

"Je suis super contente d'avoir pu aller jusqu'en finale, analyse-t-elle. Il ne faut pas seulement retenir cette course, mais aussi ce que j'ai pu faire de bien en série et en demie". Lucide sur ses performance, spontanée en zone mixte, elle se sera révélée pendant cette semaine berlinoise. Nul doute qu'on la reverra sur d'autres championnats, avant 2024, où elle aura 25 ans. Mais sur quelles disciplines ? Elle se laisse jusqu'à 2020 pour choisir entre les haies et l’heptathlon.