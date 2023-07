Athlétisme : la Calvadosienne Flavie Renouard aux France en attendant les Mondiaux... et les JO

Elle arrive à l'entraînement au stade Hélitas à Caen, suivie de son père et entraîneur. Tous les deux sont à vélo, une façon de se mettre en jambes. Un large sourire illumine le visage de Flavie Renouard : "j'ai franchi un cap et ça fait du bien mentalement et physiquement. Je suis sur un petit nuage. Mais il faut continuer, on veut toujours plus !" Il est vrai que le chrono réalisé dimanche dernier lors du meeting Diamond League à Londres (9 minutes 19 secondes et 7 centièmes) lui a permis de décrocher sa qualification pour les championnats du Monde à Budapest, en Hongrie le mois prochain, mais aussi les minimas pour les Jeux Olympiques de Paris, fixés à 9 minutes 23. L'un des trois tickets devraient, selon toute vraisemblance, lui être attribué, sauf si 3 athlètes font mieux qu'elle.

ⓘ Publicité

La performance réalisée en Angleterre dimanche dernier ne surprend pas Alain, son père : "le chrono était attendu, j'ai su une semaine avant qu'elle en avait les moyens. Les choses se sont faites progressivement depuis le début de la saison et la course s'est présentée au bon moment."

Objectif : une finale mondiale

A seulement 22 ans (23 en septembre), Flavie Renouard vient de réaliser une grosse performance, mais l'envie est là de faire plus et mieux : "c'est déjà énormissime. J'ai déjà du mal à m'en remettre, à m'en rendre compte. Mais mais oui, c'est vrai que maintenant, je sais que j'ai franchi une étape, ça me permet d'aller au monde et du coup, j'ai envie de bien faire au monde, de démontrer que oui, j'ai ma place dans ce top mondial et que je peux encore faire mieux. On verra !" Objectif avoué : une finale mondiale qui la placerait parmi les 15 meilleures. Il faudra alors réussir à se faire une place au milieu des Kényanes, des Américaines et des Européennes les plus affûtées.

Flavie Renouard est entraînée par son père Alain © Radio France - Philippe Thomas

En attendant, ce vendredi, l'athlète du CAC (Caen Athlétique Club) sera au départ du 3000 mètres steeple des championnats de France à Albi. Avec quel objectif ? "prendre beaucoup de plaisir avant tout. Il faut que je me remette de toutes mes émotions. Mais je suis toujours prête à la bagarre ! Je sais qu'Alice Finot (Franc-comtoise licenciée à Montreuil) est quand même un petit peu au dessus, mais j'ai faim et j'ai envie de jouer la meilleure médaille possible. Quoi qu'il arrive, je vise le podium. Après, médaille d'or, médaille d'argent ? Je ne sais pas trop. Tout me satisfera parce que j'ai fait les minima et ce sera un petit bonus !"

Les JO ? "Un truc de dingue"

Dans un an, si tout va bien, place aux JO à Paris. Un rendez-vous à la maison, ou presque qui ne fait pas plus rêver que çà le père et entraîneur, Alain Renouard : "honnêtement, çà ne me fait pas grand chose. C'est un peu du cirque tout çà, mais c'est bien d'y aller si on peut, évidemment !" Flavie, elle, ne cache pas son enthousiasme : "c'est un truc de dingue, vraiment. En 2020, c'était un rêve. Maintenant, c'est un objectif qui grandit. Je m'y accroche petit à petit, étape par étape. Et là, ça y est, je crois que c'est bon, même si je ne peux pas vous l'affirmer à 100 %. ,Je n'ai plus qu'à continuer mon chemin pour pour être au top pour les jeux à Paris !"

En attendant, Flavie Renouard va déjà tenter de se faire plaisir aux championnats de France à Albi.