Athlétisme : la Girondine Solène Ndama privée de Jeux Olympiques

Même si elle avait quitté le sautoir en larmes, Solène Ndama s'était dans un premier temps voulue rassurante dimanche. Mais l'IRM passée ce lundi matin a confirmé une rupture des ligaments croisés, synonyme de fin de saison.

"C'est avec le cœur lourd que je vous annonce ma blessure, écrit-elle sur son compte Instagram. Mes rêves de participer aux Jeux Olympiques 20221 s'envolent avec mes ligaments. C'est une longue étape à passer qui me fera sortir plus grande et plus forte."

Médaillée de bronze de l'heptathlon des championnats d'Europe en salle 2019, Solène Ndama était revenue cet hiver à Bordeaux pour retrouver son entraîneur Laurent Moreschi et se consacrer à plein temps aux épreuves combinées.