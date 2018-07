Laval

La candidature du Stade lavallois Athlétisme a été retenue par la fédération française. Le stade d'athlétisme de Laval accueillera donc l'année prochaine les championnats de France jeunes (cadets, juniors, espoirs) et séniors des épreuves d'heptathlon et de décathlon. Près de 130 athlètes sont attendus les 15 et 16 juin 2019. Cette année, c'est la ville Oyonnax (Ain) qui a accueilli ces championnats.