Athlétisme : le dijonnais Alexis Miellet conserve son titre de champion de France sur 1500m

Alexis Miellet n'a rien perdu de sa superbe avec le confinement ! Dimanche 13 septembre 2020, l'athlète dijonnais de 25 ans a conservé son titre de champion de France sur 1500m, aux championnats de France qui se tiennent à Albi. Le licencié du Dijon université club a remporté la course en 3'40''92. Il est donc triple champion de France, après ses titres de 2018 et 2019.

La course en vidéo