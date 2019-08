Athlétisme : le Drôme-Ardéchois Kévin Mayer bat deux records personnels

Le Drôme-Ardéchois Kévin Mayer a battu deux records personnels au triathlon du meeting de Paris : au lancer de poids avec un jet à 17,08 mètres et au 110 mètres haies (13''55).

Drôme, France

"Quelle soirée !" écrit Kévin Mayer sur Twitter ce samedi. Et pour cause : le Drôme-Ardéchois, déjà champion du monde et recordman du monde du décathlon, a battu deux record personnel au triathlon du meeting de Paris.

D'abord au lancer de poids avec un jet à 17,08 mètres. Son record personnel s'élevait à 16,51 mètres. Puis au 110 mètres haies avec un chronomètre de 13 secondes 55, contre 13''60 le 27 juillet dernier.

Kevin Mayer a remporté le triathlon du meeting de Paris avec 2 886 points. 16.000 personnes étaient dans les gradins.