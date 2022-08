Athlétisme : le Périgourdin Yoann Kowal 15e du 10.000 mètres aux championnats d'Europe

Pas de miracle pour Yoann Kowal. En pleine préparation pour son premier marathon à Londres, le Périgourdin s'est classé 15ème du 10.000 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich. L'athlète du Dordogne athlétisme franchit la ligne en 28'17" à une dizaine de secondes de son record. Le champion d'Europe 2014 du 3.000 mètres steeple n'avait pas coché le rendez-vous allemand comme un objectif, mais plus comme une étape bonus dans sa préparation.

J'ai pris du plaisir, dans un stade rempli, c'est tout ce que je retiens

"J'ai pris du plaisir, dans un stade rempli, c'est tout ce que je retiens", a confié Yoann Kowal au micro de France Télévisions. L'athlète a même mené le train sur une partie de la course. Il se réjouissait à l'arrivée de la médaille de bronze du Français Yann Schrub, étudiant en médecine et 15ème temps des engagés, devant l'un des favoris, l'autre Français Jimmy Gressier.

L'objectif pour Kowal est désormais focalisé sur Londres et son premier marathon début octobre, pour se dire officiellement "routard", et plus "pistard".