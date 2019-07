Athlétisme : le périgourdin Yoann Kowal sur le podium des Championnats de France à Saint-Etienne

Le périgourdin Yoann Kowal termine deuxième du 3.000 mètres steeple ce samedi aux Championnats de France d'Athlétisme à Saint-Etienne. Il touche de plus près son espoir de qualification pour les championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar, en septembre prochain.

Yoann Kowal est sur le podium des Championnats de France d'Athlétisme à Saint-Etienne ! Le périgourdin termine sa course deuxième, derrière le toulousain Djilali Bedrani. Il peut ainsi espérer se qualifier pour les championnats du monde d'athlétisme de Doha, au Qatar, en septembre prochain. Même s'il n'a pas couru en moins de 8 minutes et 22 secondes, comme l'exigent les minimas pour une qualification, il lui reste encore de l'espoir avant le meeting de Paris, le 24 août prochain. Son entraîneur, Patrick Petitbreuil, se dit confiant : "Ça va le faire ! J'ai beaucoup aimé ce qu'il a donné sur cette course, il va se qualifier !"a-t-il réagit.

L'athlète de 33 ans a notamment étéChampion de France du 300 mètres steeple à plusieurs reprises, médaille de bronze aux championnats d'Europe à Amsterdam en 2016, et finaliste des Jeux Olympiques de Rio, cinquième, le 17 août 2016.