VIDEO | Athlétisme - Le Toulousain Djilali Bedrani : "Je serai plus fort en 2021"

Plus de deux mois que Djilali Bedrani n'avait pas foulé les bords du Canal du Midi. Cette semaine, le champion de France en titre du 3.000 mètres steeple a pu retrouver quelques habitudes avec son coach Sébastien Gamel même si l'accès à la piste en stade lui est toujours interdit. Il nous raconte comme il a vécu cette période et comment il compte se préparer pour 2021.

Le confinement

Djilali Bedrani : "On a essayé de privilégier surtout la préparation physique et le foncier. On a gardé ça. Le spécifique on le fera plus tard. J'ai une boucle pas très loin de chez moi qui fait à peu près trois kilomètres. Ce n'était pas trop autorisé mais on essayait de grappiller un peu (rires). Tourner en rond c'est compliqué."

Sébastien Gamel (son coach) : "Les 15 premiers jours on a maintenu un entraînement normal et quand il y a eu les annonces de report et d'annulation très clairement il y a eu une baisse de motivation totale. Le discours a été de dire soit on se laisse abattre et on ne fait rien pendant deux mois soit on se concentre pour continuer à s'améliorer. Et finalement c'est du temps de gagner pour l'an prochain. "

Le report des Jeux Olympiques

Djilali Bedrani : Moi je me dis que c'est une chance de pouvoir me préparer un an de plus. Je serai plus fort en 2021. Ce n'est que partie remise. C'est écrit. Il ne faut jamais dévier de son destin. C'est psychologique surtout. J'ai pris du recul, cette période va me servir à être plus fort mentalement. On va retirer les bénéfices après."

Sébastien Gamel : "J'ai pris un grand coup sur la figure quand il y a eu l'annonce du report des Jeux et de l'annulation des Championnats d'Europe à Paris. Il y a eu une semaine où j'ai eu très peu de contacts avec Djilali. J'ai pris un coup au moral, ça a été dur. J'ai la chance d'être en relation avec des entraîneurs d'autres sports. Notamment Ugo Mola au Stade Toulousain. On a échangé, on se motive les uns les autres et c'est ce qui permet de passer à autre chose."

Les objectifs

Djilali Bedrani : "Je veux retrouver des sensations avant tout, tout en me faisant plaisir. Les chrono ça viendra, il ne faut pas se prendre la tête par rapport à ça."

Sébastien Gamel : "On va prendre le temps de travailler des choses qu'on n'a pas le temps de faire habituellement. Pour Djilali c'est la vitesse et la force. On reprendra un entraînement plus basé steeple l'année prochaine. Ce qu'on a envisagé, si les conditions sanitaires le permettent, on fera un mini-stage équipe de France pour retrouver l'ambiance compétition."