Athlétisme : Manon Genest à pour objectif de ramener une médaille des championnats d'Europe Handisport

La crise sanitaire n'a épargné personne en terme de préparation pour les athlètes de haut niveau. C'est le cas pour la Castelroussine Manon Genest (26 ans) qui participe en ce moment aux championnats d'Europe Handisport à Bydgoszcz en Pologne. Incontestablement, et elle n'est pas la seule, sa préparation a été tronquée et du coup elle n'a pas eu l'occasion de se mesurer avec des athlètes de haut niveau. Ces championnats d'Europe Handisport (Manon a eu un accident de la route et elle souffre de paralysie sur un côté) vont constiuter un bon test pour Manon qui veut savoir si elle peut dépasser son titre de championne de France obtenu en février dernier, avec 4,33 mètres : "C'est vrai que j'arrive à ces championnats d'Europe avec une seule compétition officielle en février 2021 à Dubaï. Là, je vais me confronter à trois autres athlètes que je n'ai pas vu depuis les championnats du Monde en 2019. Ce sera donc une confrontation très intéressante en préparation des J.O de Tokyo cet été." En raison de cette crise sanitaire mondiale, Manon Genest s'est préparée avec les valides à Decize-Mézieux Athlétisme près de Lyon.

Manon Genest : "Ce n'est pas les messages d'encouragements qui manquent, même Monsieur le Maire de Châteauroux me suit !"

Mais notre Castelroussine, licenciée en Handisport à la Berrichonne Athlétisme a t-elle le soutien des Castelroussins et des habitants de l'Indre ? : "Ce n'est pas les messages d'encouragement qui manquent. Même Monsieur le Maire de Châteauroux me fait l'honneur de me suivre de près. Certains commerçants aussi me témoignent de leur soutien. Franchement, c'est un bonheur de sentir que ma ville natale est derrière moi." Manon Genest rêve de médaille mais elle n'est pas la seule : la Blancoise Alice Métais qui souffre de déficience visuelle légère se présentera au départ de la finale du 100 mètres. Il faut croiser les doigts pour que nos deux championnes reviennent de Pologne avec une médaille autour du cou.