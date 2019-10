Athlétisme - Mohamed Benyettou, licencié à la Berrichonne, est sacré vice champion de France Juniors du 10 km

Canet-en-Roussillon, France

Il vient de frapper un grand coup ! Il s'est Mohamed Benyettou (19 ans) licencié depuis un an et demi à la Berrichonne Athlétisme. Lors de la finale juniors qui avait lieu à Canet-en-Roussillon, Benyettou a terminé à la deuxième place avec un chronomètre plus qu'honorable.

D. Ballereau : "Mohamed Benyettou est un super gamin qui s'entraîne pratiquement tous les jours. Bravo également à Arthur Cosson qui termine 6ème."

Il a bouclé les dix kilomètres en 30'18''. Il devient donc à 19 ans vice champion de France juniors. Son président Didier Ballereau avait le sourire jusqu'aux oreilles quand il a appris la nouvelle :" Je suis vraiment très heureux que Mohamed Benyettou soit sacré vice champion de France. C'est un super gamin qui s'entraîne pratiquement tous les jours. Il explose son précédent record et je vous assure que très prochainement il passera sous la barre des trente minutes. Je félicite également Arthur Cosson qui écrase son record en 31'57''. Il termine pour sa part 6ème au classement général juniors. C'est absolument fantastique. Je n'ai pas de mot pour qualifier ces deux performances de choix". Mohamed Benyettou est Algérien. Il est licencié à la Berrichonne Athlétisme depuis un an et demi. Ses dirigeants font en sorte que son titre de séjour soit prolongé.

2200 participants au départ de l'envolée rose contre un peu plus de 2100 l'année dernière

En parallèle, la Berrichonne Athlétisme organisait les 10Km qui se sont courus sur la commune du Poinçonnet. C'est Vincent Mainvielle 34 ans non licencié qui a remporté l'épreuve. Il a bouclé les dix kilomètres en 32'54'' :" C'est la troisième fois que je suis au départ de ces 10km du Poinçonnet. J'en garde toujours un bon souvenir malgré la pluie fine qui s'est abattue sur le parcours. Les deux autres fois je termine quatrième avec le même temps 32'59''. Même si la concurrence était moins forte cette année en raison des championnats de France à Canet-en-Rousillon. Mais je suis très content car non seulement je termine premier. Je fais de meilleurs chronos alors que je m'entraîne moins." Enfin ce dimanche 6 octobre la fameuse course de l'envolée rose, C'est une course à pied ou une marche pour soutenir le cancer du sein. Chaque participant doit verser 2 euros pour s’aligner au départ. Le but est de récolter un maximum d'argent qui sera reverser à diverses associations qui luttent contre le cancer du sein. Le but c'est donc d'être le plus nombreux possible au départ de cette épreuve tout de rose vêtue. Et en cette année 2019 et malgré une pluie fine comme un crachin Breton, 2200 personnes se sont alignés au départ contre un peu plus de 2100 en 2018. Un grand bravo à tous ces courageux qui n'ont pas hésité à bravé la pluie pour venir courir ou marcher. Ils ont bien fait car le record de 2018 a été battu !