Athlétisme : Morhad Amdouni suspecté de dopage

Corse

Morhad Amdouni se serait-il dopé ? L’athlète insulaire, champion d’Europe du 10.000 mètres, crie son innocence.

C’est la chaîne de télévision allemande « ARD » qui révèle l’affaire. Elle a ainsi mis en avant des messages échangés via l’application "Whatsapp" dans lesquels un fournisseur de produits dopants lui réclame un paiement pour de l'EPO et de l'hormone de croissance. « Si je reçois pas mon argent demain Mourad, tu vas regretter (...) juste pour que tu saches tu as acheté un paquet d'EPO et tu as une boîte d'hormone de croissance", disent les messages, dans un français rempli de fautes indique par ailleurs une dépêche de l’AFP. 150 euros sont réclamés à Amdouni.

« Ce n'est rien, il n'y a aucun fait » a affirmé Morhad Amdouni.

L'Agence Francaise de Lutte contre le Dopage a indiqué qu'elle enquêtait sur l'athlète, en toute confidentialité. La Fédération Française d'Athlétisme appelle, elle, à la prudence et au respect de la présomption d'innocence, tout en prenant très au sérieux les accusations.