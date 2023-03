Athlétisme : Dick Fosbury, l'homme qui révolutionna le saut en hauteur, est mort à l'âge de 76 ans

L'ancien athlète américain Dick Fosbury, champion olympique en 1968, qui a révolutionné le saut en hauteur avec une technique ayant fait école et portant désormais son nom, est mort dimanche à 76 ans, a annoncé son agent lundi. "C'est avec le cœur lourd que je dois annoncer que Dick Fosbury, ami et client de longue date, est décédé paisiblement dans son sommeil, tôt dimanche matin, après une brève récidive de lymphome", a écrit sur Instagram Ray Schulte.

"La légende de l'athlétisme laisse dans le deuil sa femme Robin Tomasi, son fils Erich Fosbury et ses belles-filles Stephanie Thomas-Phipps de Hailey, Idaho, et Kristin Thompson. La famille prépare une 'célébration de la vie' qui aura lieu dans les prochains mois", a-t-il ajouté.

Record olympique

Fosbury est entré dans l'histoire de l'athlétisme avec son fameux "flop". Une technique de saut en dorsal, quand tous les autres athlètes utilisaient celles du rouleau ventral ou du ciseau. C'est en 1968, que le monde découvrit ce drôle d'oiseau planer dans le ciel de Mexico City où se déroulèrent les Jeux. Son saut à 2,24 m, record olympique en prime, lui rapporta l'or et la postérité d'une discipline dont il restera à jamais le grand révolutionnaire.

"Le gamin va se casser le cou". Voilà ce que disaient, cinq ans avant sa consécration, les entraîneurs, perplexes sinon réfractaires, en voyant ce lycéen de 16 ans s'évertuer à franchir les barres. Jusque-là, ce fils d'immigrés anglais, né à Portland le 6 mars 1947, est un élève manifestement plus doué pour les sciences que pour ce sport qu'il pratique depuis six ans, après avoir délaissé le baseball et le basket. Au point de se décrire lui-même, dans son autobiographie "Wizard of Foz" ("le Magicien de Foz") comme "l'un des pires sauteurs en hauteur de l'État".

Lassé de plafonner à 1,62 m avec les techniques de saut traditionnelles, le jeune homme finit par tenter son rouleau dorsal en 1963, au meeting de Grant's Pass (Oregon) où il franchit 1,70 m, 1,76 m et 1,82 m en se fiant à son instinct. "Quand la barre a atteint une hauteur que je n'avais jamais atteinte, j'ai su que je devais faire quelque chose de différent. J'ai commencé à changer la position de mon corps : au fur et à mesure que la barre montait, je passais d'une position assise à une autre plus allongée sur le dos. J'ai amélioré mon record et terminé quatrième de la compétition. Ce fut le déclic", expliquait-il en 2018.

Il révolutionne le sport

S'assurant d'abord que sa technique n'enfreint aucune règle, il la parfait et commence à se faire un nom le jour où le Medford Mail-Tribune publie en 1964 une photo sous-titrée "Fosbury Flops Over Bar" ("Fosbury à la renverse au-dessus de la barre"). Le "Fosbury flop" est né. "C'est poétique. C'est allitératif. C'est conflictuel", résume alors, avec un brin d'autodérision, celui que des journalistes qualifient de "sauteur en hauteur le plus fainéant du monde".

Quatre ans plus tard, après avoir échappé de peu à la guerre du Vietnam, réformé pour malformation de la colonne vertébrale, il prend donc part à la finale du concours de saut en hauteur des Jeux de Mexico, le 20 octobre. Quasi-inconnu et donc tout sauf favori, il décroche pourtant la médaille d'or, record olympique en prime.

Son héritage demeure palpable plus de cinquante ans après. "Je ne savais pas que quelqu'un d'autre dans le monde pourrait utiliser (cette technique) et je n'aurais jamais imaginé que cela révolutionnerait la discipline", confiait celui qui échoua à se qualifier pour les Jeux de Munich, après avoir dû mettre entre parenthèses sa carrière sportive pour ses études de génie civil.

