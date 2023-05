Athlétisme : objectif Paris 2024 pour le sprinteur savoyard Christophe Lemaitre

Première compétition en extérieur de la saison ce vendredi soir pour Christophe Lemaitre. Le sprinteur d'Aix-les-Bains, médaillé de bronze aux JO de Rio, pendra le départ du 150m au meeting d'Athlétisme National Toulon Provence Méditerranée, une distance hybride pour l'athlète de 32 ans, après une année blanche pour cause de blessures à répétition. ENTRETIEN.

FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE : la reprise devait se faire dimanche dernier [7 mai] lors du premier tour des interclubs à Aix-les-Bains. Mais vous avez préféré faire l'impasse à cause d'une douleur à la hanche. Comment vous sentez-vous actuellement ?

CHRISTOPHE LEMAITRE : Ça va beaucoup mieux. J'ai eu le feu vert du staff médical qui était extrêmement confiant sur ma participation au meeting d'aujourd'hui. Mais dimanche, c'était beaucoup trop tôt, je m'étais fait mal le mercredi d'avant. On a soigné cette petite alerte qui n'était finalement pas grand chose pour pouvoir ensuite assurer ma rentrée à ce meeting de Toulon.

Vous serez ce soir 20h10 au départ du 150 mètres. L'idée, c'est de se remettre en jambes et de se tester sur cette distance un peu hybride entre le 100 mètres et le 200 mètres ?

Oui, totalement. Ça permet de trouver des repères parce que je n'ai pas fait de compétition à l'extérieur depuis un an, vu que la saison dernière, j'ai fait l'impasse suite à une autre blessure. L'objectif c'est de reprendre, se faire plaisir, retrouver des sensations pour les différentes distances, 100m, 200m plus tard dans la saison.

Vous êtes médaillé de bronze sur 200 mètres, c'était lors des JO de Rio en 2016. Mais depuis vous avez enchaîné les blessures et les pépins physiques. Il vous faut des résultats pour retrouver de la confiance ?

Dans un premier temps, il me faut retrouver le rythme des compétitions, les enchaîner pour retrouver cette confiance et monter progressivement en puissance pour les Championnats de France en août.

Vous avez un objectif sur le meeting d'aujourd'hui à Toulon ?

D'abord faire une rentrée correcte et essayer pourquoi pas d'aller chercher la victoire. C'est vrai que ce serait bien pour commencer la saison. Après je ne connais pas la start-list, je ne la regarde jamais, mais une victoire ou un bon chrono, ça me permettrait de bien lancer la saison plus sereinement.

Vous avez aujourd'hui 32 ans. À l'automne dernier, vous avez changé de staff. Vous vous partagez aujourd'hui entre Aix et Metz et vous êtes coachée par votre compagne. Quel effet ça a eu pour vous et sur votre performance ces changements ? On sait aussi que vous êtes aidé par Richard Cursaz, qui est basé à Nantes et qui est l'entraîneur du relais quatre fois sans des Bleus.

Ça m'a permis de tout changer. Je pense que j'étais dans un système qui ne correspondait plus à mes nouveaux besoins. Entre mes 20 ans où ça se passait bien et maintenant où ça se passait moins bien en terme de résultats avec des saisons difficiles, il me fallait quelque chose de nouveau pour me relancer. Et quelque chose qui corresponde à mes problématiques et à mon style de vie avec ma compagne et ma fille. Je devais voir autre chose si je voulais progresser.

Votre objectif c'est les J.O. en 2024 à Paris, à la maison ?

Totalement. C'est pour ça que j'ai décidé de faire ce changement parce que j'ai envie de faire les Jeux olympiques à la maison. Et je ne veux pas louper cette chance de vivre la plus grande compétition qui existe à la maison, de passer à côté de ça.

Pour vous, il n'y a pas de doute, c'est faisable d'être aligné, par exemple sur le 100 mètres ou le 200 mètres lors des JO de Paris ?

Je suis convaincu de mes capacités à y arriver et beaucoup de personnes, même hors de mon staff, m'ont dit que c'était possible si j' entamais les changements qu'il fallait. Je suis très content de l'avoir fait. La route est longue pour retrouver un niveau qui était le mien avant, parce que - on ne va pas se mentir - je partais de bas. Donc ça a pris du temps, ça a mis ma patience à rude épreuve. Mais au final, je vais pouvoir entamer ma saison sereinement, en sachant qu'il y a très peu de chance que je me blesse, je vais défendre mes chances à chaque compétition.

Pour y arriver à ces JO de Paris 2024, quelles sont les étapes ?

Il y aura des minima à valider. Le but est de monter en régime progressivement, de monter dans les plus gros meeting pour avoir les points. Être champion de France peut aussi m'aider à aller chercher cette qualification pour les Jeux.