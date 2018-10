Sens

Bernadette Naudet a tout conservé de cette époque : Ces pointes, (ses chaussures de compétition), que Guy Drut, jeune athlète à l’époque, lui avait ajustées une fois lors d’un meeting. Il lui reste aussi des dizaines d'articles de presse et des photos de ses voyages avec l'équipe de France, en Hongrie, au Mexique ou à Cuba : « j’ai des kilos de souvenirs » explique t’elle en sortant trois énormes dossier, « à commencer par une photo de ma première course, le cross de « l’huma » en 1961. J’avais 13 ans. J’ai gagné et c’est là que tout a commencé. »

Notre jeune championne ne va plus s'arrêter de courir pendant 8 ans. Elle va écumer tous les cross du département et de la région et devenir la terreur des pistes : « en cross, à chaque fois que je m’engageais dans une course dans le département, mes concurrentes disaient : Naudet est là, c’est fichu pour la première place ».

Des kilomètres, des meetings et des autographes

A cette époque, les méthodes d'entrainement sont un peu rudimentaires. « Je faisais des kilomètres et des kilomètres en courant dans la campagne, mon frère me suivait en solex pour ne pas me laisser toute seule. On s’entraînait aussi au Clos du roi sur une piste cendrée qui était dure comme tout. »

Elle gravit les échelons sur 800 mètres, elle devient championne départementale et régionale et signe ses premiers autographes lors des meetings. «Je m’étais exercé à faire de belles signatures avec mon père » se rappelle t-elle dans un sourire.

Mexico, l'occasion manquée

En 1967 elle se fait remarquer lors d'une sélection nationale à Viry Chatillon, mais rate les jeux de Mexico en terminant au pied du podium d'un tournoi préolympique, dans la ville organisatrice des J.O.

Il ne lui reste de cette course décisive qu’une sensation de traque avant le coup de pistolet du départ. «Je peux vous dire qu’on tremble, qu’on a la trouille. Vous avez le pétard derrière vous et je n’en avais pas l’habitude, ça ma fait drôle la détonation. mais une fois parti, c’est fini, vous ne pensez qu’a courir » se souvient-elle.

Dans ce tournoi je suis arrivé 4éme et il n’y avait que les trois premières qui étaient qualifiaient pour les jeux de 1968. Je n’étais pas déçu. J’avais donné le maximum. »

Avec ses résultats, le Racing Club de France l'a contacté pour l'avoir dans ses rangs mais il y a 50 ans une jeune femme ne partait pas aussi facilement de chez elle : « moi je n’étais pas prête à quitter mes parents, à prendre un studio toute seule, à quitter ma région. »

Un record qui tient toujours

Aujourd’hui il reste à Bernadette, ses photos, sa boite à médaille, et un record départemental du 800 mètres (2 minutes 8 secondes 7 centièmes) qui tient depuis 51 ans.

A 70 ans, Bernadette Naudet-Léger ne court plus à cause de soucis médicaux et elle se consacre à la peinture*. Notre ancienne championne icaunaise ne signe plus d'autographes mais elle fait l'admiration de son petit-fils Théo, 13 ans : « je trouve qu’elle a fait pas mal de grandes choses. Un tournoi préolympique c’est du haut niveau. Je suis fier de ma grand-mère ». Un tel compliment, c’est presque mieux qu’un podium.

*Bernadette Naudet-Léger exposera les 20 et 21 octobre au salon de peinture de Saligny. Naudet