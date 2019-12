Athlétisme : la championne Rénelle Lamote change d’entraîneur et rejoint Montpellier

Montpellier, France

À sept mois des Jeux olympiques de Tokyo (24 juillet - 9 août), la triple vice-championne d'Europe du 800 mètres Rénelle Lamote a annoncé lundi sur les réseaux sociaux son changement d'entraîneur. Elle quitte Thierry Choffin, avec qui elle a passé 11 ans, pour le duo formé de Gilles Garcia et Bruno Gajer, tous deux basés à Montpellier. "Je sentais le besoin d'un changement qui n'a pas pu attendre la fin de la saison, a indiqué l'athlète. C'était un choix difficile, mais je pense qu'il faut toujours suivre son instinct."

Deux fois vice-championne d'Europe du 800 m en plein air (2016 et 2018) et une fois en salle (2019), Rénelle Lamote, 25 ans, a échoué à se qualifier pour la finale des Mondiaux de Doha (Qatar) en septembre dernier en terminant sixième de sa demi-finale. Sur le plan national, elle détient six titres de championne de France sur sa distance de prédilection (quatre en plein air et deux en salle).

Gilles Garcia est le manager national du demi-fond et Bruno Gajer, l'ex-coach de Pierre-Ambroise Bosse, qu'il avait mené à la quatrième place des Jeux de Rio sur la même distance en 2016, année de la fin de leur collaboration.