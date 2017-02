Athlétisme : sérieusement menacé, le marathon de Bordeaux maintenu en 2017

Les mesures de sécurité liées à l'état d'urgence et le surcoût qui en découle ont failli avoir raison du seul marathon nocturne de France. La troisième édition s'élancera bien le 15 avril. Mais les collectivités devront faire l'effort financier.

La menace a réellement plané sur la tenue de l'événement. Rien à voir avec une éventuelle désaffection des participants. Ils sont déjà près de 17 000 à avoir réservé leur dossard pour l'une des courses du weekend.

Ce qui a failli provoquer l'annulation, c'est le surcoût lié au dispositif de sécurité décidé par la Préfecture de Nouvelle-Aquitaine. "On met beaucoup de pression sur les collectivités pour tout ce qui concerne les grands événements de plein air, explique Arielle Piazza, adjoint aux sports de la ville de Bordeaux. Sur le marathon, nous avons eu très peur parce que les mises en place des conditions de sécurité étaient drastiques. On était arrivé à près de 200 000 euros de surcoût".

L'opérateur privé sollicité pour régler une partie de la facture

Après plusieurs réunions entre le Préfet et les représentants des collectivités, le maire Alain Juppé a désiré, selon l'élue, "maintenir le marathon, en demandant à l'opérateur privé (ndlr : la société Ironman) de participer au surcoût. Il n'y a pas de raisons de ne pas continuer ce qu'on aime faire. Ça voudrait dire remettre en question derrière la Solitaire du Figaro ou la fête du fleuve. Donc on avance et on fera ce que le Préfet nous impose de faire".

La marathon de Bordeaux espère pouvoir garder son côté festif. © Maxppp - MaxPPP

Lors de la troisième édition, la présence policière sera donc renforcée. Des rues seront barrés, des plots en béton installés ainsi que des portiques pour accéder à certaines zones. Pas question pour les services de l'Etat de prendre le moindre risque. D'autant que le marathon de Bordeaux se déroulera cette année le weekend de Pâques et à une semaine du premier tour de l'élection présidentielle.