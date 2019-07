Athlétisme : Un orléanais au sommet du sprint français

Saint-Étienne, France

Il détenait déjà la meilleure performance en espoir cette année sur 100m (10"21 à Châteauroux en juin) et c'est donc avec ambition qu'Amaury Golitin abordait ces championnats de France. Très à l'aise durant les qualifications, l'athlète de l'ECO-CJF remportait sa demi-finale sans trembler en 10"63. Et puis sur la ligne de départ de la finale, une absence, celle du meilleur sprinteur français Jimmy Vicaut, forfait après sa demi-finale et puis un faux départ pour Mouhamadou Fall qui avait signé un 10"21 cette année. L'horizon se dégageait donc pour Amaury Golitin.

La récolte des efforts

L'orléanais a saisi l'opportunité. Il termine 2è de la course en 10"45, devancé par l'ivoirien Cissé, du club de Reims, et c'est donc lui qui est sacré champion de France. Enfin libéré de ses soucis de faux départs qui lui avaient coûté quelques courses, alors que le potentiel était là.

L'orléanais était le seul coureur espoir (-23 ans) de la finale - FF Athlétisme

L'aboutissement d'une progressions régulière, d'abord aux côtés de Fabrice Honsai, puis à l'INSEP dans le groupe de Dimitri Demonière, ancien conseiller technique de l'athlétisme en Centre Val de Loire. A 17 ans, Amaury Golitin réalisait déjà 10"90 et c'est l'an dernier avec un chrono de 10"07 sur 100m qu'il a franchi le cap du très haut niveau. Une ascension qui lui permettait de décrocher la médaille d'argent au championnats d'Europe Espoirs cette année en Suède sur le relais 4*100m.

La réaction du coureur orléanais

Beaucoup de satisfaction pour le jeune coureur de l'ECO-CJF, Amaury Golitin, nouveau champion de France du 100m Copier

Une performance qui devrait lui permettre de prétendre à un autre de ses objectifs : intégrer le relais 4*100m français pour les mondiaux de Doha au Qatar, fin septembre/début octobre.