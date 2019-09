Athlétisme : une dernière ligne droite à bien négocier pour Benjamin Choquert

Benjamin Choquert court et pédale plus vite que les autres. Champion du monde de duathlon, épreuve qui combine course à pied et cyclisme, le Nancéien a réussi une performance de haute volée. Benjamin Choquert est tout aussi à l’aise en semi-marathon et marathon. Objectif en vue, les JO de Tokyo.