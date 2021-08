Athlétisme : vingt épreuves en deux jours, l'incroyable discipline du Mayennais Hugo Sisternes

A 21 ans, Hugo Sisternes est devenu le 22 août dernier, champion du monde d'icosathlon dans la catégorie Espoirs. La compétition se déroulait en France, à Epinal dans les Vosges. Le Mayennais a réalisé une performance incroyable. Car la discipline qu'il pratique depuis trois ans est hors norme. Elle regroupe vingt épreuves que les concurrents enchaînent en l'espace de deux jours. Toutes les disciplines de l'athlétisme sont présentes : courses, haies, sauts, lancers. "Je suis plus content d'avoir terminé cet icosathlon que d'avoir eu la médaille, explique le jeune athlète. Je me suis éclaté, j'étais avec mes copains, avec tous les athlètes. L'ambiance était au rendez-vous. Moi, c'est surtout pour ça que je fais de l'athlétisme , pour le plaisir. La médaille, c'est que du bonus."

Beaucoup de sacrifices pour en arriver là

Une épreuve d'icosathlon commence par le 100 mètres et se termine par un 10.000 mètres. Deux jours d'efforts intense. Une débauche d'énergie incroyable où l'athlète repousse les limites de son corps. Cela demande aussi d'aller puiser au plus profond de ses réserves et de son mental. "Il faut gérer tout ce qui est récupération, l'hydratation, le sommeil, la nourriture. Bien gérer tous ces facteurs qui font que l'on arrive à enchaîner les épreuves. Il y a aussi de l'entraide entre les athlètes. Lorsque l'on a des coups de mou, c'est dur, mais comme il y a une énorme ambiance, une énorme entraide dans les épreuves combinées, ça nous donne envie de nous surpasser et de finir chaque épreuve. Au début, on est tout frais, on est à fond et puis le dimanche soir après le 10 kilomètres, on arrive même plus à marcher. On a du mal à se lever, à faire le moindre mouvement, on des crampes partout, des courbatures. Mais on est content d'avoir été jusqu'au bout. Ensuite, de bonnes semaines de repos s'imposent."

On pourrait comparer un icosathlon à un Iron Man en triathlon où à la Diagonale des Fous en ultra-trail. "Je me suis donné à fond. Il y a beaucoup de travail en amont, beaucoup de sacrifices, d'investissements raconte Hugo Sisternes. C'est un an de travail pour préparer ces championnats. Donc, cela fait plaisir d'être récompensé à ce niveau là, c'est sûr. Je ne me prends pas la tête. Je suis content, je m'éclate et on verra pour la suite."

Pourtant, Hugo Sisternes, licencié au club de Saint-Berthevin (comme le marcheur Gabriel Bordier) ne pratique l'athlétisme que depuis 2015 et a commencé à s'entraîner sérieusement à partir de 2018. Aujourd'hui, après deux titres de champion de France et un sacre mondial, Hugo Sisternes, jeune étudiant en management du sport, garde la tête sur les épaules.

En 2022, il y aura deux grands rendez-vous pour le Mayennais. Les championnats du monde en salle (14 épreuves de lieu de 20) au mois de mars, en France. Et fin août, les championnats d'Europe d'icosathlon.