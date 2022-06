Athlétisme : ce qu'il faut savoir sur l'affaire Wilfried Happio

Agressé avant sa course, le coureur de 400 m haies licencié au Lille Métropole Athlétisme (LMA), Wilfried Happio, a été sacré champion de France samedi à Caen avec un œil bandé, dans une ambiance surréaliste. Ce qu'il faut savoir sur cette affaire.

L'agression

Samedi après-midi, une vingtaine de minutes avant la finale du 400 mètres haies, le champion de France en titre Wilfried Happio s'échauffe sur un terrain situé à quelques centaines de mètres du stade Hélitas où se tiennent les championnats de France d'athlétisme. "Il y a eu un gros incident à l'échauffement. Quelqu'un s'est jeté sur lui et l'a tapé, a expliqué son entraîneur Olivier Vallaeys. Un mec qui venait de nulle part lui a demandé si c'était bien lui Wilfried Happio et s'est jeté sur lui. Moi je l'ai ceinturé. C'était 20 minutes avant la course, on était prêts à partir en chambre d'appel."

La course

Au moment de la présentation des athlètes juste avant le départ de la finale du 400 mètres haies, le licencié au LMA apparaît avec un œil bandé et un pansement fait à la hâte. Contre toute attente, il a surclassé ses adversaires et réalisé la meilleure course de sa carrière en réalisant son record personnel (48"57), synonyme de minima pour les championnats du monde d'athlétisme aux États-Unis dans trois semaines.

La zone mixte

Juste après sa victoire, son entraîneur l'a enlacé tout comme son agent. Il s'est ensuite présenté devant les journalistes, la tête basse, en larmes et le nez en sang. "Je n'ai pas envie de m'étaler dessus, l'affaire est en cours, des gens compétents s'en occupent", a-t-il rapidement commenté.

Deux plaintes déposées

Rapidement sorti de l'hôpital samedi soir, Wilfried Happio s'est présenté dimanche à 15h45 vêtu de grosses lunettes de soleil, pour recevoir sur le podium protocolaire sa médaille d'or de champion de France du 400 m haies. Interrogé, il n'a ensuite pas souhaité s'exprimer sur les faits survenus samedi. "Il s'agit d'un différend privé entre deux personnes qui se connaissent", a indiqué une source judiciaire. D'après la procureure de la République de Caen, Wilfried Happio a déposé plainte, ainsi que la fédération française d’athlétisme.