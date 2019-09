Atteinte de la maladie de Parkinson, elle s'élance pour le semi-marathon de Colmar

Colmar, France

Quatre ans après avoir été atteinte de la maladie de Parkinson, Pascaline Metzger, une habitante de Cernay, va réaliser son rêve : s'élancer pour le semi-marathon de Colmar.

Le départ sera donné ce dimanche 15 septembre à 9 heures, elle sera place Rapp à Colmar, avec l'objectif de franchir la ligne d'arrivée et avaler sans encombres les 21 kilomètres de course.

Plus de 5 000 coureurs sont attendus pour le marathon de Colmar . Il y 4 épreuves : le marathon départ 9h30, le semi-marathon départ 9 h mais aussi le relais et la course en escadrille. 800 bénévoles sont mobilisés, c'est cette année la 5e édition.

Un message d'espoir pour tous les malades de Parkinson

Cette course, c'est un vrai défi pour cette quarantenaire, qui a appris sa maladie en février 2015. C'est sur les conseils de son médecin qu'elle s'est mise alors à la course à pied. Pascaline Metzger n'arrête pas de courir et pratique aussi le trail.

Pascaline Metzger à l'entrainement - Pascaline Metzger

Elle n'a pas de tremblements mais souffre de raideurs de tout le côté droit. Elle a les jambes qui se bloquent de plus en plus et le pied qui ne se pose pas à plat.

Elle s'est préparée à la course depuis huit semaines. Elle ne pense qu'à cela.

Rencontre avec Pascaline Metzger avant son départ pour le semi-marathon Copier

Je suis sereine, je me dis que c'est un rêve qui va se réaliser. Je sais que beaucoup de gens vont venir m'encourager, donc je ne m'inquiète pas,' Pascaline Metzger

Participer au semi marathon, c'est aussi un message pour dire que l'on peut aussi faire du sport et s'accomplir, malgré la maladie, même si cela n'est pas facile tous les jours.

Pascaline Metzger est représentante pour le Grand Est de l'association "Vaincre la maladie de Parkinson".