Au bistrot, les fans ont hâte avant le Grand prix de France de motocross d'Ernée

Avant le début de la compétition samedi, l'impatience monte "Au ptit bistrot", un bar du centre-ville d'Ernée. Rencontre avec trois fans et le propriétaire des lieux qui vend les billets pour le Grand prix de France de motocross.

"Y'a plus de foot, donc maintenant on suit le motocross!", rigole Maurice, alias "Modo", son café à la main. Comme à chaque grande compétition de motocross qu'organise Ernée, il sera dans les gradins, passionné par ce sport spectaculaire. "C'est toujours bien fait, bien organisé. Et puis c'est magnifique ! Il faut venir nombreux. Même si je ne suis pas un connaisseur, je trouve que ça vaut le coup, c'est superbe", s'enthousiasme-t-il, à quelques jours de cette manche du championnat du monde.

"Ça fait trop de bruit !"

Même passion dans la voix pour Georges. Lui est admiratif de la qualité des infrastructures, "à Ernée, on a un circuit magnifique. On voit bien les courses, peu importe les places. On peut faire le tour tranquillement, c'est phénoménal, faut aller voir!". A côté d'eux, Paul est plus dubitatif. "Oui j'y suis allé quelques fois, mais ça fait trop de bruit!", rigole le retraité, pas impatient de voir les 300 pilotes venus du monde entier.

Dans sa boîte, Franck a encore quelques carnets à écouler pour le Grand prix de France de motocross. © Radio France - Fabien Burgaud

Derrière son comptoir, Franck, le propriétaire est aussi un aficionado. Petit plus, son bar est l'un des seuls de la ville à vendre directement des places. "J'en ai déjà vendu une centaine depuis deux mois. Alors, forcément c'est un grand évènement, on en parle dans le bistrot. Je me souviens du motocross des Nations en 2015 c'était magique!". Devant tant de compliments, Paul demande le prix des places. C'est 65 euros pour le week-end, 50 pour le dimanche et 30 pour le samedi. Billets à retrouver ici

Et tout ce qu'il faut savoir sur ce GP de France, cliquez ici