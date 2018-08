La huitième édition du tournois international de Périgueux est commencé depuis Dimanche. La doyenne a plus de 90 ans. En tout, ce sont près de 180 joueurs qui s'affronteront sur la terre battue et sous le soleil.

Périgueux, Dordogne, France

Assise du leur banc, Marie-Ange et Hélène profitent du match de Jean-Pierre. T-shirt violet et front luisant de sueur, le tennisman de 63 ans se démène sur le court. _"C'est bien, tu joues bien mais bon sang ! Laisse la balle dans le terrain !" _Jean-Pierre va finalement gagner son match en trois set. Pendant une semaine, de 8h à 21h, ce sont près de 60 match qui vont être joués chaque jours au CAP Tennis de Périgueux.

Le tennis est le seul sport ou on peut encore faire de la compétition malgré notre age." - Françoise, 68 ans, joueuse depuis ses 22 ans.

Les compétitions sont divisées en plusieurs catégories. Et ça va de 45 ans à 80 ans. L'age avancé des joueurs n'a jamais été un frein à la pratique du tennis pour Françoise, 68 ans et 46 ans de tennis derrière elle. "C'est l'un des seul sport ou, lorsqu'on atteint un certain age, on peut encore faire de la compétition. tout le monde aime aller jusqu'au bout du match. Gagner, perdre, on s'en fiche. On y va, c'est tout."

Pourtant, gagner reste important pour bon nombre d'entre eux. au CAP Tennis de Périgueux, ils sont six à participer aux championnat du Monde. "Ce sont des sportif de haut niveau, avec une hygiène de vie remarquable. Ils ne font pas d'excès et s’entraînent tous les jours. Evidemment, il faut faire attention à son corps mais les jeunes de 22 ans aussi peuvent se blesser", explique Bernard Darqué, président de CAP Tennis.

A l'ombre, ils sont nombreux à observer les match de leurs adversaires devenus amis © Radio France - Hugo CHECINSKI

Tout est fait pour rendre ce moment joyeux et convivial. Confit de canard, soirée dansante, omelette aux cèpes ou visite des grottes de Lascaux, les organisateurs sont aux petits soins avec leurs athlètes. Le tournoi de Périgueux est reconnu pour son accueil et la qualité des menus proposé. Les joueurs viennent de 10 pays différents, de l'Afrique du Sud à l'Espagne. Pedro écume les tournois français : "Je me régale... _Entre les tournois de Cognac, Bordeaux ou Périgueux, je ne vais pas là où on mange le plus mal_. Mais pour réussir à jouer au tennis, je ne mange jamais le midi sinon c'est vraiment compliqué."

Pour voir les finales de ces athlètes hors du temps, rendez-vous vendredi 24 et samedi 25 sur les cours du stage Roger Dantou de Périgueux.