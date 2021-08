Au château de Mirville, une journée olympique pour réclamer la flamme des JO de Paris

Javelot dans la main gauche, pieds bien ancrés au sol, Hugo, 15ans, s’apprête à effectuer son premier lancer dans le jardin du château de Mirville, près de Bolbec. Cette épreuve, issue du pentathlon antique, était organisée, ce mercredi, à l'occasion d'une journée olympique dans l'ancienne demeure du père des JO modernes, Pierre de Coubertin. "J'ai pas trop pris de hauteur là, raconte Hugo après son premier essai. Il faut beaucoup de coordination et d'habilité, Je suis pas trop habituée à faire des sports antiques."

" C'est de l'entrainement"

Quelques mètres plus loin, Marie-France s'essaye plutôt au pentathlon moderne et au tir au pistolet laser. Œil gauche fermé, doigt sur la gâchette du pistolet, elle s'essaye pour la première fois à cette épreuve : "Je connais pas et franchement c'est difficile. Cela demande beaucoup de concentration, en plus il faut garder son calme. C'est de l'entrainement."

Des démonstrations de lancers de javelots antiques ont été organisées. © Radio France - Manon Lombart-Brunel

Faire venir la flamme

L'objectif de cette journée est de faire connaitre les épreuves du pentathlon mais au château de Mirville tous ont une autre idée derrière la tête. La bâtisse est aujourd'hui possédée par Jacques de Navacelle, descendant de Pierre de Coubertin. Il se bat pour que la flamme des jeux olympiques de Paris 2024 passe par Mirville.

"Les jeux olympiques 2024 se tiennent 100 ans après les derniers jeux présidés par Pierre de Coubertin. Ce serait donc assez naturelle pour nous que la flamme passe ici ", estime Jacques de Navacelle. Pour le savoir, il faudra se montrer un peu patient. Le parcours de la flamme olympique ne devrait pas être dévoilé avant le début de l'année.