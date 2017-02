Au coeur de la Transju 2017 avec les spectateurs

Immense succès populaire pour la renaissance de la Transjurassienne ce week-end entre Bois-d'Amont et Prémanon dans le Jura. Des milliers de spectateurs ont encouragé les 3604 skieurs engagés sur les différentes épreuves.

Le ski de fond était à la fête ce week-end pour la Transjurassienne. Les habitants du Jura et du Haut Doubs tout comme les organisateurs ont retrouvé le sourire après l'annulation de l'année dernière. Chez les hommes cette 39ème édition s'est soldée par la victoire de Robin Duvillard et un podium olympique. Chez les femmes la skieuse des Rousses Aurore Jean a pris la troisième place derrière la suédoise Maria Graefinings et la française Aurélie Dabudyk.

Des montées et de la glace, c'est dur !" Valentine, 8 ans

Cette Transju a une fois de plus démontré, s'il en était besoin, son immense attrait populaire avec des milliers de spectateurs massés tout le long du parcours. "C'est quand même une vraie course avec des montées et de la glace des fois, c'est dur! estime Valentine 8 ans. Valérie la maman habite les Rousses, elle est soulagée que la course ait pu avoir lieu : "jusqu'au dernier moment on a craint une annulation, c'est vraiment une bonne chose qu'elle ait pu se tenir."

Kilt et cornemuse pour encourager les coureurs au ravitaillement de La Darbella © Radio France - Dimitri Imbert

Certains rivalisent d'ingéniosité pour encourager les coureurs comme Jean-Pierre du Ski club de Bois d'Amont, venu en kilt avec sa cornemuse. A la Transju, tous trouvent d'abord une ambiance. Amélie, des Rousses : "Il y a les coureurs bien sûr mais aussi l'état d'esprit des spectateurs. C'est une super course, c'est magnifique. Y a la neige, le soleil, le public, tout le monde est au rendez-vous."