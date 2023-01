Au Dakar 2023, pari réussi pour l'équipe manchoise MD Rallye Sport avec deux buggys dans le top 15

C'est la fin de deux semaines de course et 14 étapes dans le désert d'Arabie Saoudite. L'édition 2023 du Dakar s'est terminée ce dimanche 15 janvier et laisse de beaux souvenirs aux Manchois de l'équipe MD Rallye Sport , basée à Fleury, près de Villedieu-les-Poêles-Rouffigny. Deux des onze buggys engagés finissent dans le top 15 de la catégorie auto du rallye.

Deux top 15 et un abandon

Christian Lavieille avec son co-pilote Valentin Sarreaud terminent ainsi 11e, aux portes du top 10 en tête duquel figure notamment le Français Sébastien Loeb. Pierre Lachaume et François Béguin se classent eux 13e. "Christian Lavieille et Pierre Lachaume nous ont offert deux solides performances", se réjouit Joan Morel, le manager de l'équipe. "On voit que la régularité paie, Christian était tous les jours dans le top 15."

Au total, dix des onze équipages ont franchi la ligne d'arrivée, mais seuls sept d'entre eux sont classés, dont celui du doyen de la course, Jean-Pierre Strugo, 76 ans. "C'est époustouflant de sa part, parce que vraiment cette édition a été très très difficile. Et Jean-Pierre a bravé toutes ces étapes-là pour monter sur le podium final", félicite Joan Morel.

Seule ombre au tableau, l'abandon à la 12e étape de Simon Vitse et Frédéric Lefèbvre, victimes d'un accident. "Ils ont réalisé un très bon début de course et il a suffi d'un moment d'inattention pour qu'ils partent malheureusement à la faute." Un choc très violent, à 160 km/h. "Dans ce malheur, on peut se réjouir que l'arceau de sécurité ait fait le travail, puisque les deux en ressortent indemnes", précise le manager de l'équipe.

Place maintenant à un repos bien mérité pour les pilotes et co-pilotes. Ils reprendront le volant en avril prochain, pour le Morocco Desert Challenge .

Le classement des équipages MD Rallye Sport

Les sept équipages classés dans la catégorie auto T1 tout-terrain modifié :

- 11e sur 44 classés : Christian Lavieille/Valentin Sarreaud

- 13e : Pierre Lachaume/François Béguin

- 18e : Pascal Thomasse/Gérard Dubuy

- 20e : Ludovic Gherardi/François Borsotto

- 25e : Jean-Rémy Bergounhe/Lionel Costes

- 26e : Jean-Pierre Strugo/Christophe Crespo

- 38e : Jean-Philippe Beziat/Vincent Albira