Au Havre, un tournoi de tennis international pour des joueurs sourds et malentendents

"Franchement, un tournoi de ce niveau en France, c'est exceptionnel", s'enthousiasme Xavier Lerays, l'entraîneur de l'équipe de France de tennis sourds et malentendants. Dans les règles, rien ne change : taille du terrain, raquettes, balles et façon de jouer. La seule différence : c'est l'appareil auditif. Les joueurs doivent l'enlever pour les matches, ils sont donc à égalité, en entendant tous très peu leur environnement. "Quand on fait une balle liftée, ça fait un bruit aigu, détaille Xavier Lerays. Donc automatiquement, avant même de percevoir la trajectoire de la balle en une fraction de seconde, on va savoir que la balle va être haute et longue, donc on va se reculer. Cela fait gagner du temps. Les personnes sourdes et malentendantes n'ont pas ce temps de réaction."

"Plus fatiguant" que pour les valides

Si ce n'est pas plus dur à pratiquer, c'est plus fatiguant, reconnaît Mikael Laurent, sixième joueur mondial : "Ça demande de la gestion. Il y a de la fatigue parce que cela fait travailler de manière plus importante certains sens, notamment la vue. Quand on est sur le court de tennis, ça demande une concentration et une attention sur la durée qu'il est difficile de tenir très longtemps de manière égale."

La discipline est en développement, de plus en plus de joueurs s'y mettent et trouvent un club pour pratiquer, et cela, ça se voit très vite : "On a une chance, effectivement, qu'on ait des gens qui viennent de partout, explique Vincent Novelli, 14e mondial. Un Équatorien, des Tchèques, un du Ghana aussi. C'est vraiment une formidable chance pour nous parce qu'on s'est battu toutes ces années pour faire valoir ce handicap non visible."

Un Open d'Australie pour sourds

En début d'année, l'Open Australie avait pour la première fois une catégorie sourds et malentendants, qui a attiré de nombreux joueurs internationaux. Cet tournoi au Havre, s'il n'a pas le clinquant australien, attire tout de même 5 des 10 meilleurs joueurs du monde, et 3 des 10 meilleures joueuses. De quoi être optimiste pour la suite, et donner rendez-vous pour une autre édition de ce tournoi, peut-être à Rouen.

L'Open de tennis pour sourds et malentendants du Havre se déroule de ce jeudi 23 février au samedi 25 février, au Tennis Club Municipal du Havre. L'entrée est gratuite.

