Au Mans, l'écurie automobile DAMS veut "renouer avec la performance"

Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'écurie automobile mancelle DAMS, qui quitte le giron de la famille de son fondateur Jean-Paul Driot. L'activité Formule 2 est reprise par l'ancien pilote F1 Charles Pic. Sur le volet Formule E, des discussions sont engagées pour se rapprocher encore davantage de Nissan, déjà actionnaire. La structure reste basée au Mans (Sarthe) avec l'ambition de "renouer avec la performance" selon son directeur général François Sicard, confirmé dans ses fonctions, qui a répondu aux questions de France Bleu Maine.

France Bleu Maine : L'annonce de la reprise par Charles Pic a pu surprendre, car DAMS n'était pas à vendre. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle ?

François Sicard : C'est une très bonne nouvelle pour l'ensemble des équipes. Être repris par Charles Pic, c'est une belle opportunité pour l'activité Formule 2. Il reprend toute l'équipe F2, c'est-à-dire à peu près une quinzaine de personnes. Depuis le décès du fondateur de AMS, Jean-Paul Driot, c'était ses deux fils qui avaient repris et qui étaient actionnaires de l'entreprise. Mais ils n'avaient pas forcément été préparés pour reprendre une telle entreprise, ça n'a pas forcément été facile pour eux à gérer et ils avaient l'intention d'assurer la pérennité de l'activité, ce qu'ils se sont employés à faire avec moi depuis maintenant un peu plus de deux ans. Et quand s'est présentée l'opportunité de vendre, ils l'ont saisie. Il se trouve qu'il y a un lien fort entre la famille Pic et la famille Driot, et donc, forcément, les choses se sont faites assez naturellement.

Le projet de Charles Pic porte donc uniquement sur la Formule 2 avec l'ambition de faire accéder les pilotes à la Formule 1, ce qui est l'ADN de DAMS.

Je crois qu'on doit être à plus de 35 pilotes qui ont pu ensuite accéder à la F1 [tels que Carlos Sainz, Romain Grosjean ou encore Pierre Gasly, NDLR]. Encore cette année, un quart de la grille est composé de pilotes qui ont connu le succès chez DAMS, ce qui leur a permis de se servir de ces résultats comme un tremplin pour accéder à la Formule 1. Ça fait vraiment partie des gènes depuis le départ, depuis la création de l'entreprise. C'est ce que souhaite continuer Charles. Son projet, c'est un projet sportif. Bien sûr, il aura à cœur d'équilibrer les comptes, mais surtout de s'assurer d'avoir des bons pilotes. C'est de continuer à avoir la confiance d'équipes de Formule 1 et d'avoir les meilleurs jeunes pour leur permettre de faire le dernier step avant la Formule 1.

On peut parler d'une ambition renouvelée, alors que la dernière saison n'a pas été la plus brillante de l'histoire de DAMS ?

François Sicard : Clairement, les deux dernières années, les choix étaient pas forcément assez axés sur les aspects sportifs. Mais ce n'est pas facile dans notre métier. Parce que quand vous voulez faire un choix sportif, ça veut dire qu'on a un gros risque financier, et nos actionnaires n'étant pas du métier, ils étaient moins enclins à le faire. Mais c'est pourtant la clé pour la réussite sportive d'une entreprise. Avec l'arrivée de Charles, justement, l'objectif ce sera d'être un peu ambitieux. Cette saison 2022 est une saison de transition.

On a un pilote Red Bull, Ayamu Iwasa, un jeune pilote japonais qui est dans sa première année de Formule 2. Il y a deux ans pour sa première saison de sport automobile, il a gagné la Formule 4 Autosport en France. L'an dernier il était en Formule 3 et là il est en F2, il a donc une ascension assez météorique. S'il confirme le potentiel qu'on voit chez lui, l'idée c'est de le garder et d'aller chercher le titre l'année prochaine, comme on l'a fait en 2019.

L'activité Formule E n'est pas concernée par le projet de Charles Pic, que pouvez-vous nous en dire ?

On est dans une structure qui est aujourd'hui éprouvée et en même temps, on a l'actionnariat Nissan. Il y a des discussions pour voir comment on pourra faire évoluer notre organisation. C'est un championnat qui, de plus en plus, est un championnat de constructeurs et il est de plus en plus difficile d'être indépendant. Nissan est là et s'implique de plus en plus fortement avec nous. On est en train de discuter, savoir comment peut-être aller plus loin avec eux. Nous sommes en saison 8 de la Formule E. La saison 9 va être une saison importante puisqu'on va voir l'introduction d'une nouvelle voiture. Nous, comme Nissan, souhaitons nous organiser pour là aussi retrouver la voie de la performance. Donc, on est en train déjà de travailler sur cette nouvelle voiture avec l'ambition de se positionner pour se battre pour le titre l'année prochaine.

Quoi qu'il en soit, DAMS reste au Mans ?

Tout à fait. C'est très important ce que vous dites. Encore une fois, que ce soit pour Charles Pic avec la F2 ou pour la Formule E, le souhait, c'est de rester au Mans parce que ce qui fait la qualité de l'entreprise, ce sont ses hommes. Ce qui les intéresse dans les deux cas, c'est la qualité des hommes qui constituent l'entreprise. L'idée, c'est de bien rester au Mans et ne pas changer l'organigramme. Donc je resterai directeur général de ces deux entités et l'idée, c'est de continuer dans ces deux catégories à performer.