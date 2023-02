Au meeting de l’Eure, l’ébroïsien Just Kwaou-Mathey confirme sa bonne forme

Il était l’une des têtes d’affiche du concours. L’ébroicien Just Kwaou Mathey n’a finalement pas déçu, ce samedi soir, lors du meeting de l'Eure qui se déroulait à Val-de-Reuil. Arrivé en tête de sa série en 7’64, le licencié de l’Evreux AC s'est classé 2ème de la finale (7'60) du 60m haies, derrière l'américain Mickael Dickson mais devant le Français Pascal Martinot Lagarde. Il faut dire que l’athlète normand arrivait en forme, après un record personnel battu en 7’57 le week-end dernier, lors du meeting de Karlsruhe en Allemagne.

"De bonnes augures pour la suite"

Troisième des derniers championnats d’Europe de Munich en Allemagne, Just Kwaou-Mathey confirme donc son bon état de forme. "Je suis vraiment content car souvent je viens à ce meeting et je ne suis pas très performant, réagit l'athlète, disqualifié l'année dernière après deux faux-départs. Je voulais battre l'américain mais je n'ai pas réussi mais ce n'est pas grave, je suis quand même content de ma course et du meeting. C'est de bonnes augures pour la suite."

Un meeting plutôt relevé

En plus de la bonne performance du local de l'étape, le meeting de l'Eure a vu d'autres athlètes performer. Le médaillé de bronze olympique burkinabé Hugues-Fabrice Zango a réussi 17,48 m au triple saut et signe par la même occasion la meilleure performance mondiale de l'année. Même chose pour la Béninoise Noélie Yarigo qui réalise le meilleur chrono de la saison sur 800 mètres (couru en moins de 2 minutes) devant la française Agnès Raharolahy qui se classe troisième.