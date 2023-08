Amiens : au parc de la Hotoie, la passion du ballon au poing gagne encore le cœur des plus jeunes

Les balles claquent et les cornes de brumes résonnent dans le parc de la Hotoie, à Amiens, ce mardi 15 août. C'est la grande finale du championnat de France de ballon au poing, un sport typiquement picard. Sur le terrain, comme autour, la bonne humeur règne, entre joueurs déterminés et familles enjouées.

Aujourd'hui, le nombre d'adhérents diminue : ils étaient un millier en Picardie il y a encore une quinzaine d'année, mais ne sont plus que 600 aujourd'hui. Pourtant, la passion continue de se transmettre, et les plus jeunes recrues se montrent très enthousiastes. Pour Axel, 12 ans, la ballon au poing détrône même le sport le plus populaire au monde. "Des fois on joue au foot, mais on préfère quand même le ballon au poing. Il y a plus d'amusement. On bouge peut-être moins, mais c'est une vraie passion !", affirme le jeune garçon.

Une affaire de famille

Eléana arbore elle fièrement son maillot rouge de Terramesnil. A 11 ans, elle avoue de ne pas se souvenir de quand elle a débuté le ballon au poing , "mais j'ai commencé parce que mon père, mon tonton et mon frère y jouent", précise-t-elle. La jeune Samarienne ajoute : "Quand je regardais mon père, j'ai rêvé d'aller sur le podium, d'avoir le drapeau."

Yohan, accompagné de son fils et de sa fille, Nathan et Eléana, ainsi que de leur cousine. © Radio France - Lou Momège

Justement, Yohan est particulièrement fier de d'Eléana, et de son frère, Nathan, qui tous deux marchent dans ses pas. Car ce sport lui est cher : "C'est une passion qu'on a depuis qu'on est tout petit, on est tombés dedans." Dans son village, "c'était un des seul sport qu'il y avait, on a commencé à jouer à 10 ans et on a continué", se souvient le papa. Il espère d'ailleurs que, dans plusieurs années, ses petits-enfants perpétueront la tradition.

Pour Gilles Caron, c'est tout naturel que les jeunes Picards restent investis dans ce sport, malgré la baisse des adhésions. "Ce qui les attire, c'est cet aspect un peu compétitif, l'esprit de clocher." Il poursuit : "Les ruraux restent très attachés au ballon au poing et transmettent leur passion et leur envie de jouer à leurs cadets."