Au Perche élite tour de Rouen, l'américain Nilsen signe une nouveau record du meeting

En franchissant six mètres cinq, le vice-champion olympique Christopher Nilsen s'adjuge la victoire avec en prime un nouveau record des Etats-Unis et du meeting. Chez les femmes, c'est la Slovène Tina Sutej qui prend la première place après une barre à quatre mètres quatre-vingt.

L'américain, vice-champion olympique de saut à la perche, Christopher Nilsen avait presque des ailes, ce samedi soir, au perche élite tour de Rouen, qui a débuté par une minute d'applaudissements en soutien à l'Ukraine. Auteur d'un concours presque parfait, il a franchi une barre à six mètres cinq pour venir s'imposer et au passage chiper le record du meeting (et des Etats-Unis), jusque-là détenu par le Français Renaud Lavillenie. Le Philippin Ernest Obiena et le Brésilien Thiago Diaz complètent le podium.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Renaud Lavillenie, avant dernier

Chez les femmes, c'est la Slovène Tina Sutej qui s'impose avec un saut à quatre mètres quatre vingt, devant la Suissesse Angelica Moser et la Cubaine Yarisley Silva. Côté français, grosse déception pour Renaud Lavillenie qui se classe bon 10ème (et avant dernier du concours). C'est mieux pour son frère, Valentin, qui bat son record personnel à cinq mètres quatre vingt un. Il se classe cinquième.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Je pensais pas que ce serait aussi difficile, expliquait Renaud Lavillenie à la fin du concours. C'est frustrant parce que vu l'échauffement que j'ai fait je pouvais vraiment m'attendre à faire quelques choses de bien sauf j'ai pas assez d'entrainements dans les jambes. Je sais que j'ai encore énormément de boulot pour retrouver mon niveau."

Et ça passera d'abord par un peu de repos, le perchiste de 35 ans a annoncé qu'il mettait fin à sa saison en salle, laissant la voie libre à son frère Valentin pour les championnats du monde en salle de Belgrade qui auront lieu du 18 au 20 mars prochain.