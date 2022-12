Au Zénith de Caen, les fans de Tennis ont savouré la victoire des Bleus face au Maroc

Holger Rune a eu la bonne idée de battre en deux sets et en 70 minutes Roberto Bautista-Agut (6-0 / 6-4) en finale de l'Open de Tennis de Caen. Un timing parfait qui a permis aux organisateurs du tournoi de remettre les prix du tournoi sans même rater les hymnes de la demi-finale de Coupe du Monde de Football. "Je l'ai fait pour que l'on regarde Maroc-France", plaisante le jeune champion de Tennis Danois.

ⓘ Publicité

Au moment du coup d'envoi du match de football, de nombreux fans de Tennis sont ainsi restés pour profiter de la retransmission au chaud et sur grand écran de la rencontre à l'image d'Anaïs, affublée de lunettes, de maquillage et d'un drapeau aux couleurs de la France. "Je vous avouerai que je viens surtout pour le Tennis et puis comme l'ambiance au Zénith est bonne, on continue sur une bonne lancée avec le Foot. Je suis confiante et j'y crois" conclut-elle en pronostiquant un succès 2-0 des tricolores.

Dans les travées, les ramasseurs de balle du Tournoi de Tennis normand tentent de mettre l'ambiance dans une salle un peu tendue par l'enjeu et le scénario du match. "On recule beaucoup trop, estime Maxime venu profiter de la double soirée malgré l'ouverture du score des Français. Et plus le temps passe, plus c'est tendu."

Les ramasseurs de l'Open de Tennis de Caen ont mis l'ambiance dans les Travées du Zénith de Caen © Radio France - Olivier Duc

Le second but de Randal Kolo Muani va libérer la salle du Zénith et faire partir les chants de victoire à dix minutes de la fin de la rencontre. Et c'est au son du tube "I Will survive" que les spectateurs vont célébrer la qualification française pour sa deuxième finale de suite.

Le pari des organisateurs de l'Open de Tennis de Caen est donc réussi. "Non seulement la finale du tournoi s'est finie dans les temps mais en plus de voir tout le monde crier, chanter, sauter devant le match de l'équipe de France au Zénith pour l'Open de Caen, franchement j'en ai la chair de poule.